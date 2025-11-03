Un taximetrist român a filmat capturarea agresorului care a înjunghiat 10 pasageri într-un tren din Marea Britanie. Suspectul, un tânăr britanic, mai atacase cu câteva ore înainte doi oameni. Poliţiştii încearcă să afle ce a fost în mintea lui. Până atunci, mecanicul trenului este considerat erou! Fost ofiţer-şef în Marina Regală, el a deviat vagoanele spre cea mai apropiată gară, unde poliţiştii au putut interveni.

În timp ce aştepta clienţi în apropierea gării, taximetristul Viorel Turturică a filmat cum poliţiştii imobilizează suspectul şi îl arestează.

Martor la prinderea agresorului

"Ţinea cuţitul drept şi le-a cerut poliţiştilor să îl omoare. A repetat de vreo trei-patru ori: Omorâţi-mă, omorâţi-mă, omorâţi-mă! Evident, poliţiştii au folosit un pistol cu electroşocuri ca să îl pună la pământ şi l-au arestat", a declarat Viorel Turturică, martor.



Noi imagini, filmate la puţin timp după ce mecanicul de locomotivă a deviat de la traseu, fac înconjurul lumii. Pasagerii fug din vagoane şi aleargă disperaţi pe peron, urmăriţi de atacator, cu un cuţit în mână.

"A fost îngrozitor, pentru că habar nu aveam unde era (atacatorul - n.r ). Toată lumea fugea. Un tip de lângă mine îşi ţinea braţul plin de sânge şi mi-a spus că fusese înjunghiat", a declarat Amira Ostalski - martor.

Atacul sângeros a scos la iveală încă un erou - un bărbat s-a aruncat în faţa agresorului înarmat ca să apere o fată. A fost rănit şi el, dar spune că nu ar sta pe gânduri dacă ar trebui să intervină din nou.

"Încă mai tremur după povestea asta! Când te urci într-un tren nu te aştepţi la aşa ceva! Încerc să îmi revin!", a declarat Andy Gray - martor.

Poliţiştii anunţă că atacatorul, un tânăr de 32 de ani, este acuzat de tentativă de omor. Presa britanică scrie că ar avea probleme psihice. În orele dinaintea atacului din tren a atacat un băiat de 14 ani cu un cuţit, apoi a intrat într-o frizerie, unde a ameninţat clienţii.

