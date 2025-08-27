Un român, prins cu bijuterii de 400.000 de dolari ascunse într-o jucărie de pluș, în SUA

Un român a fost arestat luni, după ce a fost prins cu bijuterii de 400.000 de dolari ascunse într-o jucărie de pluş, în Statele Unite. În momentul arestării, fiul de 10 ani al lui Marcu Rostas purta unul dintre ceasurile Rolex furate, evaluat la peste 40.000 de dolari, iar fiica lui mai mică avea la gât un colier de lux, de asemenea furat.

Adjuncții Biroului Șerifului din comitatul Martin, Florida, spun că Marcu Rostas, în vârstă de 33 de ani, făcea parte dintr-o rețea mai mare de hoți itineranți, care călătoresc pentru a distrage atenţia, uneori numiți „țiganii nomazi” şi care se deplasează prin Statele Unite și vizează victime folosind trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau bunuri de valoare, scrie Fox 13.

Fiul şi fiica purtau bunurile de lux furate

În timpul acestei arestări, detectivii au descoperit că fiul său de 10 ani purta unul dintre ceasurile Rolex furate, evaluat la peste 40.000 de dolari, iar fiica lui cea mică avea la gât un colier de lux.

Românul a fost arestat luni pe un bulevard din comitatul Martin. În timpul arestării, adjuncții au recuperat bijuterii furate în valoare de peste 400.000 de dolari, inclusiv ceasuri de lux, un inel cu diamante de 40.000 de dolari, lănțișoare de aur, monede de aur și 30.000 de dolari cash. Bijuteriile furate au fost găsite îndesate într-o jucărie de pluș pentru copii.

Arestarea a avut loc la o zi, după ce anchetatorii spun că Marcu Rostas a jefuit un magazin de bijuterii din Stuart. Românul era căutat în mai multe state pentru infracțiuni similare.

Potrivit Biroului Șerifului (MCSO), „țiganii nomazi” lucrează în grupuri organizate și pot include femei, copii sau complici vârstnici care ajută la crearea unor diversiuni. În timp ce un membru distrage atenția victimei, altul fură rapid bijuterii, bani sau alte obiecte de valoare în câteva secunde. Adjuncții mai spun că aceștia vizează magazine de bijuterii, centre comerciale și uneori locuințe private.

„Vă rugăm să considerați acest lucru un avertisment pentru toți cetățenii și pentru magazinele de bijuterii: hoții prin diversiune se bazează pe faptul că vă prind cu garda jos. Dacă cineva încearcă să vă distragă atenția cu întrebări neobișnuite sau să vă îndepărteze de obiectele de valoare — opriți-vă, fiți atenți și arătați clar că sunteți conștienți de ceea ce fac.”, avertizează poliţia.

