Un român şi-a ucis în bătaie prietenul moldovean în Italia. Victima, găsită cu răni la cap şi picioare rupte

O ceartă între doi prieteni a dus la crimă în Italia. Un român şi-a ucis în bătaie prietenul moldovean, după ce acesta i-ar fi insultat familia. Victima avea răni la cap şi picioarele rupte şi a fost găsită într-o baracă abandonată din Roma.

Cadavrul lui Denis Rabei, în vârstă de 37 de ani, a fost descoperit în dimineaţa zilei de sâmbătă, 21 martie, în interioriul unei barăci din San Basilio. Urmele de lovituri de pe trup i-a convins imediat pe anchetatori că este vorba de o crimă. Moldoveanul era cunoscut cu antecedente penale pentru furt și jaf, scrie Roma Today.

Şi-a ucis prietenul cu ranga

Poliţiştii au restrâns cercul de prieteni şi au reuşit să-l identifice pe suspect. Este vorba de un român şi el cu antecedente penale. Conform relatărilor, românul se afla cu Denis în baraca de pe Via Giggi Spaducci, când între ei a izbucnit o ceartă. Agresorul a povestit că prietenul său îl insultase şi s-a legat de familia lui, ceea ce a considerat de neacceptat. În punctul culminant al disputei, l-a lovit în mod repetat cu o rangă şi l-a ucis.

Articolul continuă după reclamă

Românul a fost arestat, iar în prezent se află în spatele gratiilor. Între timp, ancheta continuă pentru a afla cum s-au petrecut cu exactitate fapta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰