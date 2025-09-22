Un cutremur de pământ cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în rândul locuitorilor din zona Golfului San Francisco luni dimineaţă.

Un seism cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în zona oraşului San Francisco - Profimedia

Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de Berkeley, un oraş situat la est de San Francisco, a raportat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

Deocamdată nu au fost raportate victime şi nici pagube materiale majore.

California este predispusă la cutremure, deoarece Falia San Andreas se întinde pe o lungime de aproape 1.300 de kilometri în partea de vest a acestui stat american.

În zona acestei falii tectonice din scoarţa terestră, placa Pacificului se deplasează spre Nord-Vest şi se freacă de continentul nord-american, acumulând o tensiune enormă, care poate fi eliberată sub formă de cutremure.

În apropiere de Berkeley, o altă zonă de falie, Falia Hayward, traversează o zonă dens populată.

