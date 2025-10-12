Antena Meniu Search
Un şofer, devenit milionar peste noapte, a fost la un pas de moarte după ce a petrecut 3 luni fără oprire

Un şofer de motostivuitor din Marea Britanie a fost la un pas de moarte după ce a devenit milionar. De fericire, omul a petrecut 3 luni încontinuu. S-a oprit doar când ambulanţa l-a transportat la spital.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 10:28
Adam Lopez, în vârstă de 39 de ani, era şofer de motostivuitor într-un orăşel de lângă Norwich. Viaţa lui s-a schimbat radical după ce a câştigat un milion de lire sterline cu un loz răzuibil. Momentul care l-a dat peste cap pe Lopez a fost acela în care Loteria i-a livrat banii în cont şi a văzut cum de la 12,40 lire a ajuns la peste un milion de lire în doar câteva secunde.

Bărbatul regretă că şi-a dat demisia

Adam Lopez şi-a dat demisia a doua zi şi a adoptat un stil de viaţă extravagant. Au urmat trei luni în care a petrecut non-stop, dar totul s-a încheiat brusc când a fost transportat la spital cu embolie pulmonară bilaterală. "Nu puteam să mă mișc, nu puteam să respir. Am sunat la ambulanță, iar cel mai important lucru care mi-a schimbat viața a fost momentul când stăteam întins în spatele ambulanței și auzeam sirena", a declarat Lopez pentru BBC.

Lopez spune că cele 8 zile petrecute în spital au fost "un moment de trezire la realitate". Bărbatul a realizat că viaţa este mai importantă decât toate câştigurile la Loterie şi toate petrecerile. "Te face să te uiți la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion. Când ești în spatele ambulanței, nimic din toate acestea nu contează", a mai declarat acesta.

Bărbatul regretă acum că şi-a dat demisia şi spune că în următorul an se va concentra pe sănătate şi pe recuperare. "Mi-am dat demisia, ceea ce nu ar fi trebuit să fac sub nicio formă. Mi-am pierdut structura vieții de zi cu zi. A fost o deconectare completă de la viața pe care o trăisem", a mai spus acesta.

