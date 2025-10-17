Un soldat rus şi-a ucis un camarad, apoi s-a sinucis. Incidentul a avut loc într-o bază de lângă Moscova

Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunțat autoritățile citate de agențiile de presă ruse, informează AFP, citată de Agerpres.

"Pe 17 octombrie, în timpul nopții, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un post de observație a încălcat regulile de mânuire a armelor și a rănit mortal un soldat", a anunțat serviciul de presă al districtului militar al Moscovei, citat de agenția oficială TASS.

Acest soldat s-a sinucis apoi, precizează această sursă, subliniind că victima sa era un militar profesionist aflat sub contract cu armata rusă. Nicio motivație pentru gestul său nu a fost avansată în acest stadiu. Armata rusă a declanșat o anchetă.

Media rusă REN-TV a afirmat la rândul său că alte trei persoane ar fi rănite și că autorul focurilor de armă era un recrut, un soldat ce efectua serviciul său militar obligatoriu, care durează în prezent un an în Rusia.

Omuciderile și sinuciderile la baze militare ruse nu sunt ceva excepțional, mai ales după 'inițierea' și abuzurile la care sunt supuși tinerii recruți. În octombrie 2019, un recrut de 19 ani a deschis focul în timp ce se afla în turnul de pază la baza sa militară din Siberia, ucigând opt camarazi, dintre care doi ofițeri. Câteva săptămâni mai târziu, el a descris într-o scrisoare 'infernul' prin care trecuse și explica că era supus unor abuzuri regulate. El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

Armata rusă își desfășoară în prezent campania de recrutare de toamnă și intenționează să recruteze în acest cadru 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care, potrivit autorităților, vor fi cantonați pentru sarcini subalterne în Rusia și nu vor fi trimiși pe front în Ucraina.

