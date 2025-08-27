Un soţ a săpat la groapa de gunoi prin 18 tone de deşeuri pentru a găsi inelele pierdute de soţie

Un canadian a săpat prin 18 tone de deşeuri la groapa de gunoi, pentru a găsi două inele pierdute de soţia sa. Căutarea nu a durat prea mult, dar răbdarea și iubirea au adus rezultate.

Steve și Jeannine Van Ysseldyk au avut parte de o poveste curajoasă şi romantică după ce soția și-a pierdut inelele cu diamante. Cuplul, căsătorit de 26 de ani, se întorcea de la cinema când a scăpat accidental punga cu floricele în grădină. În timp ce făceau curat, se pare că inelele femeii i-au alunecat de pe mână şi au căzut în punga care a ajuns, în cele din urmă, la coşul de gunoi. Cei doi şi-au dat seama că verigheta şi inelul de logodnă lipsesc abia dimineaţa, când tomberoanele au fost ridicate.

Bărbatul și-a pus mănușile, a luat o lopată și cu multă răbdare, a început căutarea printre tonele de deșeuri. A fost ajutat şi de un excavator. După mai bine de o oră, a reușit să găsească verighetele și și-a sunat imediat soția, care cumpărase deja un detector de metale.

"Sunt încă uimită că a reușit să le găsească care sunt șansele? Unul la un milion, unul la un miliard", a spus Jeannine, potrivit CBC News. "Am sunat-o când am găsit-o pe prima (n.r. - verighetă), apoi am sunat-o când am găsit-o pe a doua. Sunt furios că am cumpărat detectorul de metale, dar l-au luat înapoi, era nefolosit. Se întâmplă lucruri în viaţă şi trebuie să încerci", a mărturisit şi Steve.

Poveste celor doi soţi a captat atenția comunității, barbatul a fost apreciat pentru curajul și devotamentul său şi pentru că a transformat un incident nefericit într-un gest de dragoste impresionant. Cuplul a demonstrat că atenția, răbdarea și iubirea pot depăși orice obstacol, chiar și printre tone de deșeuri.

