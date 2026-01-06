Un trader anonim paria din decembrie pe invadarea Venezuelei. Câți bani a câştigat după capturarea lui Maduro

Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi înlăturat din funcţie. Acesta a pariat pe platforma online Polymarket, care permite utilizatorilor să ofere pariuri pe diferite evenimente, scrie Reuters.

Contul traderului de pe Polymarket, o platformă online care permite utilizatorilor să ofere pariuri pe diferite evenimente, a acumulat poziţii în contracte legate de înlăturarea lui Maduro, în condiţii care aveau cote mari înainte de raidul de weekend. Aceste pariuri, care valorau aproximativ 34.000 dolari înainte de capturarea lui Maduro, au crescut în valoare după ce au apărut ştirile referitoare operaţiunea militară americană asupra liderului venezuelean, arată datele Polymarket.

Principalii indici bursieri au crescut şi petrolul s-a scumpit luni dimineaţă, în timp ce acţiunile companiilor energetice au înregistrat câştiguri mari, după ce Maduro a fost capturat de armata americană în weekend. Obligaţiunile guvernamentale venezuelene, afectate de incapacitatea de plată, au crescut vertiginos, susţinute de aşteptările unei restructurări ample şi complexe a datoriei suverane. Obligaţiunile emise de guvern şi de compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela, cunoscută sub numele de PDVSA, au crescut cu până la 10 cenţi pe dolar, sau aproape 30%, pe măsură ce investitorii optimişti s-au repezit să profite de evoluţiile politice.

Tranzacţia misterioasă va atrage probabil atenţia parlamentarilor americani, care au insistat asupra unor reguli mai stricte privind tranzacţiile cu informaţii privilegiate, inclusiv un efort bipartizan de a interzice parlamentarilor să facă tranzacţii cu acţiuni.

Contul anonim de pe Polymarket a fost creat luna trecută, traderul cumpărând contracte în valoare de 96 de dolari pe 27 decembrie, contracte care ar fi fost rentabile dacă SUA ar invada Venezuela până pe 31 ianuarie. Traderul a făcut apoi mai multe pariuri similare în zilele următoare.

Platformele precum Polymarket oferă contracte tranzacţionabile de tip da-sau-nu, care permit utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de evenimente din lumea reală, de la rezultate din sport, divertisment, politică şi economie. Atunci când un contract cu preţul de câţiva cenţi se plăteşte cu un dolar, traderii care au acces la informaţii confidenţiale legate de astfel de contracte pot obţine profituri masive în câteva ore sau zile.

În septembrie, Polymarket a obţinut aprobarea organismului de reglementare a tranzacţiilor cu materii prime, Commodities Futures Trading Commission (CFTC), pentru a-şi relansa operaţiunile în ţară, în urma achiziţiei în valoare de 112 milioane de dolari a QCEX, o bursă de instrumente derivate şi o casă de compensare autorizată de CFTC.

Polymarket s-a confruntat anterior cu o anchetă privind potenţialele tranzacţii cu informaţii privilegiate pe platformă. Deşi americanii nu au acces în prezent la principala platformă de pariuri, mulţi traderi folosesc VPN-uri pentru a ocoli interdicţia.

