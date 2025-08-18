Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Unde ar putea avea loc summitul Trump-Zelenski-Putin. Variantele propuse de liderii europeni

Liderii europeni sunt împărțiți în privința locului unde ar putea avea loc o întâlnire istorică între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc chiar zilele următoare. 

de Maria Dogaru

la 18.08.2025 , 18:03
Volodimir Zelenski, Donald Trump si Vladimir Putin Volodimir Zelenski, Donald Trump si Vladimir Putin - Colaj Foto / Profimedia

O eventuală întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc chiar în următoarele zile, însă locația rămâne subiect de dispută între diplomații europeni.

Unde ar putea avea loc întâlnirea istorică

Potrivit Sky News, diplomații europeni au fost rugați de liderii americani să fie pregătiți pentru organizarea discuțiilor, în funcție de rezultatul negocierilor de astăzi. Până acum, Statele Unite și aliații europeni au căzut de acord ca întâlnirea să se desfășoare pe continentul european, cu condiția să nu apară schimbări de ultim moment.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul videoconferințeei a "Coaliției de Voință", care a avut loc în weekend, premierul italian Giorgia Meloni a propus ca discuțiile să fie găzduite la Roma, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a venit cu varianta Geneva. Atât Zelenski, cât și Trump, ar prefera Roma, mai exact Vaticanul, în timp ce Putin și-ar dori ca întâlnirea să se desfășoare la Geneva.

Ministerele de externe din Italia și Elveția au transmis deja că sunt pregătite să găzduiască discuțiile. Între timp, diplomații europeni iau în calcul și alte variante, precum Budapesta sau Helsinki.

Maria Dogaru Like
summit trump putin volodimir zelenski donald trump vladimir putin
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Ştiri externe » Unde ar putea avea loc summitul Trump-Zelenski-Putin. Variantele propuse de liderii europeni