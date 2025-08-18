Unde ar putea avea loc summitul Trump-Zelenski-Putin. Variantele propuse de liderii europeni

Liderii europeni sunt împărțiți în privința locului unde ar putea avea loc o întâlnire istorică între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc chiar zilele următoare.

O eventuală întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc chiar în următoarele zile, însă locația rămâne subiect de dispută între diplomații europeni.

Unde ar putea avea loc întâlnirea istorică

Potrivit Sky News, diplomații europeni au fost rugați de liderii americani să fie pregătiți pentru organizarea discuțiilor, în funcție de rezultatul negocierilor de astăzi. Până acum, Statele Unite și aliații europeni au căzut de acord ca întâlnirea să se desfășoare pe continentul european, cu condiția să nu apară schimbări de ultim moment.

În cadrul videoconferințeei a "Coaliției de Voință", care a avut loc în weekend, premierul italian Giorgia Meloni a propus ca discuțiile să fie găzduite la Roma, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a venit cu varianta Geneva. Atât Zelenski, cât și Trump, ar prefera Roma, mai exact Vaticanul, în timp ce Putin și-ar dori ca întâlnirea să se desfășoare la Geneva.

Ministerele de externe din Italia și Elveția au transmis deja că sunt pregătite să găzduiască discuțiile. Între timp, diplomații europeni iau în calcul și alte variante, precum Budapesta sau Helsinki.

