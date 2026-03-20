Autoritățile ungare ar fi administrat o "injecție forțată" unui cetățean ucrainean reținut în urma unei percheziții asupra unor vehicule bancare care transportau lingouri de aur și zeci de milioane de dolari și euro, conform surselor Kyiv citate de The Guardian.

Ungaria, acuzată că a forțat un ucrainean cu injecție în timpul percheziției unui transport de aur și bani - Sursa: Shutterstock

Cei șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank au fost opriți de poliția anti-terorism TEK pe 5 martie, pe când escortau două vehicule blindate din Viena spre Ucraina. Budapesta susține că banii ar fi fost destinați "mafiei de război ucrainene", fără a oferi detalii. Cei reținuți au fost ținuți peste 24 de ore, legați la ochi și cu mâinile la spate, înainte de a fi deportați în Ucraina.

Sursele ucrainene susțin că unul dintre bărbați, fost angajat al SBU, a primit o injecție cu substanțe relaxante, menită să-l facă mai comunicativ în timpul interogatoriului. Din cauza diabetului, acesta a suferit o criză hipertensivă și și-a pierdut cunoștința, fiind transportat ulterior la spital.

Un avocat ungar confirmă că "una dintre persoanele reținute a primit o injecție cu conținut necunoscut, în ciuda opoziției sale". Poliția ungară admite că s-a administrat o injecție, dar nu știe ce conținea aceasta.

Articolul continuă după reclamă

Oschadbank a depus plângeri penale împotriva autorităților ungare, contestând atât deportarea angajaților, cât și reținerea fondurilor, care rămân blocate în Ungaria. Incidentul survine înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, în care premierul Viktor Orban, cu legături strânse cu Moscova, riscă să-și piardă puterea după 16 ani.

Ucraina susține că transporturile de fonduri guvernamentale pe cale terestră au devenit obișnuite din cauza războiului și acuză Ungaria că ar fi căutat un pretext pentru a escalada tensiunile dintre cele două țări.

Cei șapte angajați au fost deportați și interziși în zona Schengen, iar vehiculele și banii rămân în custodia autorităților ungare. Ungaria a deschis o anchetă pentru spălare de bani și susține că fondurile erau destinate "mafiei de război ucrainene".

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰