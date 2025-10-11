Antena Meniu Search
Video Ungaria, acuzată că a spionat oficialii europeni de la Bruxelles. Cum acţionau agenţii maghiari

Acuzaţii şocante la adresa Ungariei.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 08:05

O anchetă condusă de jurnalişti din Belgia, Germania şi Austria a descoperit că guvernul de la Budapesta a spionat oficialii europeni de la Bruxelles, în perioada 2015 - 2017.

Sub acoperirea unor funcţii de diplomat, agenţii maghiari au încercat să recruteze angajaţi ai Comisiei Europene. Executivul european a declanşat o anchetă în acest caz.

