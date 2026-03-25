Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina până se reia tranzitul de petrol prin conducta Drujba

Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina până când va începe să primească petrol rusesc, a declarat miercuri, Viktor Orban, premierul Ungariei.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 15:05
"Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas acasă", a anunțat Viktor Orban într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare. Prim-ministrul maghiar a anunțat că va face o propunere în acest sens în ședința de guvern de astăzi.

Anunţul făcut de Viktor Orban

Viktor Orban a reamintit că operarea conductei petroliere Barátság este blocată de Ucraina timp de treizeci de zile: "Până acum ne-am apărat cu succes împotriva șantajului ucrainean, datorită prețurilor protejate, maghiarii plătesc cele mai mici prețuri la benzinării, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a rupe blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei".

"Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria", a subliniat prim-ministrul ungar, evidențiind: "Din moment ce Ucraina atacă și conducta de gaz sudică care aprovizionează Ungaria, trebuie să facem rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în loc de cele ucrainene".  "Vom proteja securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețul protejat la benzină și prețul redus la gaze!", a mai precizat Viktor Orban.

