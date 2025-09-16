Uniunea Europeană amână al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Kremlin din cauza presiunilor lui Donald Trump

UE amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după presiunile lui Donald Trump. Președintele SUA cere oprirea totală a importurilor de petrol rusesc și tarife pentru China și India. Decizia europeană ar putea veni abia peste două săptămâni.

Uniunea Europeană a decis să amâne adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, programat inițial pentru 17 septembrie. Potrivit unor surse citate de Bloomberg și Politico, decizia vine în urma presiunilor președintelui american Donald Trump, care solicită ca statele europene să oprească complet importurile de petrol rusesc înainte de impunerea unor noi măsuri punitive.

Administrația Trump a cerut, de asemenea, introducerea unor tarife de 50-100% împotriva Chinei și Indiei, principalii cumpărători de petrol rusesc, pentru a intensifica presiunea economică asupra Moscovei. Până în prezent, doar India a fost vizată de tarife.

Alinierea UE la strategia G7 întârzie pachetul de sancțiuni

Surse diplomatice europene au confirmat că pachetul de sancțiuni nu va mai fi discutat la data stabilită, UE încercând să-și armonizeze strategia cu direcțiile asumate de G7. Un nou proiect de sancțiuni ar putea fi finalizat în următoarele două săptămâni.

Pachetul aflat în lucru include măsuri extinse împotriva băncilor și sectorului energetic rus, dar și sancțiuni împotriva unor companii din China și India care facilitează vânzarea petrolului rusesc. În prezent, Ungaria și Slovacia sunt singurele state UE care mai importă petrol prin conducta Drujba, liderii Viktor Orban și Robert Fico, fiind vocali în opoziția lor față de renunțarea la energia rusească.

Pe fondul acestor tensiuni, Donald Trump presează pentru un acord de pace în Ucraina, condiționat de sancțiuni economice dure. Totuși, potrivit Reuters, este puțin probabil ca UE să accepte introducerea unor tarife comerciale împotriva Chinei și Indiei, parteneri economici importanți pentru blocul european.

