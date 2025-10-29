Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe, transmite Reuters.

Uraganul Melissa a ajuns în Jamaica: "Este o situaţie catastrofală, va fi cu siguranţă furtuna secolului" - Profimedia

Melissa a lovit ţărmul în apropierea oraşului New Hope, din sud-vestul Jamaicăi, cu vânturi susţinute de până la 185 mph (295 km/h), potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, cu mult peste viteza minimă de 157 mph (252 km/h) a unei furtuni de categoria 5, cel mai înalt nivel pe scara Saffir-Simpson.

În sud-vestul Jamaicăi, parohia St. Elizabeth a rămas "sub apă", a declarat un oficial, peste 500.000 de locuitori rămânând fără energie electrică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Holness a spus că guvernul nu a primit nicio confirmare privind victime ale furtunii, dar având în vedere puterea uraganului şi amploarea pagubelor, "ne aşteptăm să existe pierderi de vieţi omeneşti".

Vânturile Melissei au scăzut la 145 mph (233 km/h), a anunţat NHC, pe măsură ce furtuna a trecut peste insula muntoasă, lovind comunităţile din zonele înalte vulnerabile la alunecări de teren şi inundaţii.

Se preconiza că uraganul va vira spre nord-est, urmând o traiectorie către Santiago de Cuba, al doilea oraş ca populaţie din Cuba.

"Ar trebui să simţim deja influenţa sa principală în această după-amiază şi seară", a declarat preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel într-un mesaj publicat în ziarul de stat Granma, îndemnând cetăţenii să respecte ordinele de evacuare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autorităţile cubaneze au declarat că aproximativ 500.000 de persoane au primit ordin să se mute în zone mai înalte.

În Bahamas, următoarea destinaţie a uraganului Melissa în nord-est, Guvernul a ordonat evacuarea locuitorilor din partea de sud a arhipelagului.

Mai la est, insula împărţită între Haiti şi Republica Dominicană s-a confruntat cu zile de ploi torenţiale care au dus la cel puţin patru decese, au declarat autorităţile de acolo.

Mass-media locală a raportat cel puţin trei decese în Jamaica în timpul pregătirilor pentru furtună, iar un coordonator al operaţiunilor de salvare a suferit un accident vascular cerebral la începutul furtunii şi a fost transportat de urgenţă la spital. Marţi seara, multe zone rămâneau izolate.

Furtuna secolului în Jamaica

Obisnuită cu uraganele, Jamaica nu fusese niciodată lovită direct de o furtună de categoria 4 sau 5, iar Guvernul a solicitat ajutor internaţional chiar în timp ce se pregătea pentru sosirea Melissei.

Meteorologii de la AccuWeather au declarat ca Melissa se clasează pe locul al treilea în topul celor mai intense uragane observate în Caraibe, după Wilma în 2005 si Gilbert în 1988 - ultima furtună majoră care a lovit Jamaica.

"Este o situaţie catastrofală", a declarat Anne-Claire Fontan, specialistă în cicloni tropicali la Organizaţia Meteorologică Mondială, într-o conferinţă de presă, avertizând asupra valurilor de furtună de până la 4 metri înălţime.

"Pentru Jamaica, va fi cu siguranţă furtuna secolului", a adăugat.

Colin Bogle, consilier al grupului de ajutor Mercy Corps din Portmore, lângă capitala Jamaicăi, Kingston, a declarat că a auzit o explozie puternică dimineaţa, înainte ca totul să se întunece. Adăpostindu-se împreună cu bunica sa, a auzit un zgomot neîncetat şi a văzut copacii zguduiţi violent de vânt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oamenii de ştiinţă avertizează că furtunile se intensifică mai repede şi cu o frecvenţă mai mare ca urmare a încălzirii apelor oceanului.

Mulţi lideri din Caraibe au cerut naţiunilor bogate şi poluante să ofere despăgubiri sub formă de ajutor sau reducere a datoriilor ţărilor insulare tropicale.

Dimensiunea şi puterea lui Melissa au crescut pe măsură ce se agita peste apele neobişnuit de calde ale Caraibelor, dar meteorologii au avertizat că mişcarea sa lentă s-ar putea dovedi deosebit de distructivă.

La fel ca devastatorul uragan Beryl de anul trecut, Melissa a traversat unele dintre cele mai productive zone agricole din Jamaica.

Luni, Holness a declarat că guvernul dispune de un buget de urgenţă de 33 de milioane de dolari şi de asigurări şi credite pentru daune puţin mai mari decât cele provocate de Beryl.

"Ca un leu răcnind"

Melissa a lovit sud-vestul Jamaicăi, în apropierea graniţei dintre parohiile Westmoreland şi St. Elizabeth, una dintre zonele cele mai grav afectate de Beryl.

St. Elizabeth a fost inundată, a declarat ministrul Administraţiei locale, Desmond McKenzie, într-o conferinţă de presă.

Singurul spital public din zonă a rămas fără energie electrică şi a suferit pagube grave la una dintre clădiri. Se ştie că mai multe familii au rămas blocate în casele lor, dar echipele de salvare au reuşit să ajungă la un grup care includea patru bebeluşi, a spus McKenzie.

În Portland Cottage, la aproximativ 150 km (94 mile) distanţă de locul unde Melissa a lovit uscatul, Collin Henry McDonald, 64 de ani, pensionar, a declarat pentru Reuters, pe măsură ce furtuna avansa, că localitatea sa se confrunta cu ploi şi vânturi puternice, dar acoperişul său din beton rezistă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aproximativ 15.000 de jamaicani se aflau în adăposturi temporare marţi seara, a spus McKenzie.

Guvernul a emis ordine de evacuare obligatorie pentru 28.000 de persoane, dar mulţi erau reticenţi să-şi părăsească casele.

Federaţia Internaţională a Crucii Roşii a declarat că se aşteaptă ca până la 1,5 milioane de persoane din Jamaica să fie afectate direct de furtună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰