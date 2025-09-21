Ursula von der Leyen, mesaj pentru Kremlin: "Uniunea Europeană îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu"

Într-un interviu acordat presei belgiene, Ursula von der Leyen avertizează asupra provocărilor tot mai intense venite din partea Rusiei şi pune în lumină necesitatea unei autonomii europene sporite în domeniul apărării.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, într-un interviu publicat duminică de publicaţia belgiană Le Soir, că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti. Ea a făcut apel la o "mai mare autonomie şi independenţă" a blocului comunitar în materie de apărare, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Şefa executivului european a subliniat necesitatea unui "pilon european" solid în domeniul apărării, pentru a putea proteja democraţia şi prosperitatea în faţa unei lumi tot mai ostile, pe fondul recursurilor recente ale Rusiei la drone şi avioane, care au pătruns în spaţiile aeriene ale Poloniei, României şi Estoniei.

Readiness 2030 și ameninţările hibride

"Aceste incidente, şi mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic", a afirmat von der Leyen, comentând acţiunea unor state europene de a doborî drone ruseşti fără implicarea SUA.

Ea a menţionat că UE are deja un program numit Readiness 2030, destinat consolidării autonomiei şi independenţei în apărare, şi că acesta va fi accelerat prin mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro. În ceea ce priveşte ideea unor forţe armate europene proprii, Von der Leyen a precizat că statele membre "îşi vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe".

De asemenea, şefa Comisiei Europene a condamnat perturbările semnalelor GPS în apropierea graniţelor cu Rusia, incidente care au afectat zboruri civile, inclusiv unul în care se afla chiar ea. "Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment", a avertizat oficialul european, adăugând că Bruxelles-ul tratează cu maximă seriozitate atacurile hibride şi cibernetice ale Moscovei.

În privinţa Orientului Mijlociu, Von der Leyen a cerut o poziţie echilibrată a UE, cu scopul de a garanta securitatea Israelului şi, simultan, un viitor sigur pentru palestinieni. Ea a reiterat necesitatea unui "acces nelimitat la ajutorul umanitar" în Gaza şi a pledat pentru "încetarea imediată a focului", susţinând totodată că "soluţia cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă" în regiune.

