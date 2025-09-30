Ursula von der Leyen scapă de moțiunile de cenzură cu sprijinul centriștilor din Parlamentul European

Renew Europe și Socialiștii & Democrații au anunțat că nu vor susține moțiunile de cenzură depuse de extremă stângă și extremă dreapta împotriva Ursulei von der Leyen, oferindu-i președintei Comisiei Europene un răgaz politic, în ciuda criticilor legate de acorduri comerciale, politica verde și poziția față de războiul din Gaza.

Aliații Ursulei von der Leyen din Parlamentul European au declarat că o vor sprijini în cele două moțiuni de cenzură împotriva conducerii sale la Comisia Europeană, programate pentru săptămâna viitoare, relatează POLITICO.

Grupurile liberale Renew Europe și socialiștii și democrații din S&D au confirmat luni seara că nu își vor pune greutatea în spatele moțiunilor și nici nu le vor folosi pentru a obține concesii politice de la von der Leyen.

Moțiunile au fost depuse de extremele hemiciclului, grupurile The Left și Patrioții pentru Europa, de extremă dreapta. Sprijinul centriștilor îi oferă un răgaz temporar șefei executivului UE, aflată sub presiune, al cărei al doilea mandat a fost marcat de provocări la adresa conducerii sale, după o serie de decizii controversate și scandaluri. Von der Leyen a supraviețuit unei moțiuni de cenzură în iulie, prima dată din 2014 când un președinte al Comisiei s-a confruntat cu o astfel de procedură.

"Această moțiune de cenzură nu are niciun sens", a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al liderului S&D, Iratxe García, adăugând că astfel de moțiuni sunt "instrumente puternice" și că socialiștii nu vor "banaliza acest lucru".

Renew a precizat, printr-un purtător de cuvânt, că eurodeputații grupului "nu vor susține moțiunile", după o ședință de luni, deși liberalii nu au adoptat încă o poziție finală.

Un ton mai conciliant față de Comisia Europeană

Sprijinul grupurilor semnalează o atitudine vizibil mai caldă față de președinta Comisiei decât la votul precedent, când ambele formațiuni au menținut presiunea până în ultimul moment, în speranța de a obține concesii.

Renew, S&D și Partidul Popular European, formațiunea de centru-dreapta a Ursulei von der Leyen, se află în prezent "în plin proces de negocieri asupra programului de lucru al Comisiei" pentru 2026, a declarat purtătorul de cuvânt al lui García.

Deși în Parlamentul European nu există coaliții oficiale, cele trei grupuri — care dețin majoritatea comisarilor, colaborează tradițional în mod informal pentru a adopta legislație. Totuși, sub suprafață persistă frustrarea față de von der Leyen. "Nu excludem" retragerea sprijinului la viitoarele voturi, a avertizat purtătorul de cuvânt al lui García, "dacă vom considera necesar".

La ședința Renew de luni, unii eurodeputați liberali au susținut că grupul ar trebui să rămână deschis la ideea de a sprijini o moțiune de cenzură pe termen lung, dacă președinta Comisiei nu își respectă angajamentele, potrivit a doi consilieri prezenți.

"Începi să simți că oamenii sunt atât de sătui încât încep să ia în calcul de neimaginat", a avertizat unul dintre aceștia. Acum două sau trei luni nici nu ți-ai fi putut imagina acest lucru", dar acum "face parte din discuție, este în mintea eurodeputaților".

Critici legate de acorduri comerciale și politica verde

Ambele grupuri sunt nemulțumite de negocierile Ursulei von der Leyen privind acordurile comerciale cu SUA și cu grupul Mercosur din America Latină, de concesiile sale privind politica verde și, până la discursul anual despre starea Uniunii, pentru că nu a adoptat o poziție mai fermă față de Israel în războiul din Gaza.

Parlamentarii o acuză, de asemenea, că își promovează propriile priorități împreună cu statele membre ale UE, ignorând voința Parlamentului.

În ciuda amenințărilor din partea S&D și Renew, parlamentarii recunosc că demiterea Ursulei von der Leyen ar arunca UE într-o criză fără precedent, fără nicio garanție că succesorul ei ar fi mai util cauzei lor. Deși nu este perfectă, ea este "cea mai bună opțiune pe care o putem avea", a declarat un eurodeputat socialist care o sprijină public pe von der Leyen, sub protecția anonimatului.

"Există multe motive bune pentru a o critica Ursula von der Leyen", a spus liderul verzilor germani, Erik Marquardt, dar "nu credem că un succesor ar fi neapărat mai bun decât actuala președintă a Comisiei Europene".

"Mulți de stânga își doresc schimbarea, dar schimbarea poate merge și în direcția greșită", a adăugat Marquardt.

