Ursula Von der Leyen: "UE va aloca 2,3 miliarde de dolari pentru dronele Ucrainei"

Uniunea Europeană va aloca 2,3 miliarde de dolari pentru drone destinate Ucrainei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, înaintea unei reuniuni a Colegiului de Apărare al Comisiei Europene.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 14:37
Ursula Von der Leyen: "UE va aloca 2,3 miliarde de dolari pentru dronele Ucrainei" Ursula Von der Leyen: "UE va aloca 2,3 miliarde de dolari pentru dronele Ucrainei" - Profimedia

Anunțul vine în contextul în care UE încearcă să-și consolideze apărarea și să aprofundeze cooperarea cu Ucraina în fața încălcărilor spațiului aerian de către Rusia.

Liderii europeni iau în considerare dezvoltarea așa-numitului "zid de drone" ca răspuns la provocările Rusiei, ca parte a eforturilor mai ample de consolidare a apărării aeriene regionale și de descurajare a incursiunilor viitoare.

Von der Leyen a subliniat necesitatea de a consolida sprijinul militar pentru Ucraina și de a promova inițiativa Eastern Flank Watch, care include dezvoltarea unui "zid de drone" pentru a securiza frontierele estice ale UE.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care s-a alăturat lui von der Leyen la briefing, a repetat remarca acesteia, spunând că Ucraina servește drept "prima linie de apărare" pentru statele membre NATO din Europa.

În urma unui incident în care Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului său și a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, Rutte a anunțat pe 12 septembrie lansarea Operațiunii Eastern Sentinel, o nouă inițiativă de apărare menită să contracareze amenințările legate de drone de-a lungul flancului estic al alianței.

Operațiunea va fi desfășurată în Polonia și România, cu scopul de a elimina amenințările specifice legate de utilizarea dronelor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ursula von der leyen drone ucraina comisia europeana
