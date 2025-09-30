Antena Meniu Search
Lukașenko, mesager între Washington și Moscova în eforturile pentru pace în Ucraina

Statele Unite au reluat legături cu regimul Lukașenko pentru a menține deschise liniile de comunicare cu liderul de la Kremlin, a declarat emisarul special pentru Ucraina, Keith Kellogg. Decizia a venit în contextul ridicării unor sancțiuni impuse companiei aeriene Belavia, gest justificat prin necesitatea soluționării conflictului din Ucraina.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 15:42
Lukașenko, mesager între Washington și Moscova în eforturile pentru pace în Ucraina BELARUS, MINSK – 30 SEPTEMBRIE 2025: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, s-a întâlnit cu membrii Consiliului Interguvernamental Eurasiatic la Palatul Independenței. - Profimedia

SUA poartă discuții cu Belarus ca parte a eforturilor de a menține canale deschise de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat Keith Kellogg, trimis special al SUA în Ucraina, pe 30 septembrie, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia.

Washingtonul a anunțat pe 11 septembrie că transportatorul aerian național din Belarus, Belavia, va recăpăta accesul la componente fabricate în SUA, după ce dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, inclusiv cetățeni străini, scrie The Kyiv Independent.

Kellogg a explicat că acesta a fost unul dintre motivele pentru care SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei Belavia.

Obiectivul: soluționarea războiului din Ucraina

Emisarul a subliniat că scopul principal al acestei inițiative nu a fost eliberarea prizonierilor politici, ci "găsirea unei soluții cât mai bune pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia".

Kellogg a remarcat că SUA își păstrează o viziune realistă asupra regimului lui Lukașenko, adăugând: "dacă eliberează unul [n.r. prizonier], probabil mai arestează alți doi".

Deși SUA au ridicat sancțiunile pentru a permite companiei Belavia să își repare aeronavele, Washingtonul a precizat clar că aceste avioane nu pot fi utilizate în scopuri ilegale sau pentru transportul migranților către Europa, a adăugat Kellogg.

Lukașenko, aflat la putere în Belarus din 1994, este perceput pe scară largă ca un aliat apropiat al lui Putin. El a permis forțelor ruse să folosească teritoriul belarus pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei la începutul invaziei la scară largă din 2022.

