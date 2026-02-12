Antena Meniu Search
Surse Observator: Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1 sub suspiciunea de fapte de corupție

Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1, suspectând săvârșirea mai multor fapte de corupție, relatează surse Observator.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 12:23
Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1

Ancheta procurorilor este în curs. În ultima perioadă, DNA a vizat situații de corupție din mai multe primării de sector din București.

Robert Negoiță, primarul sectorului 3, este plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru potențiale fapte de abuz în serviciu cu interdicția de a ocupa funcția, iar în sectorul 5, judecătorii i-au plasat sub control judiciar pentru trafic de influență, complicitate la trafic de influență și luare de mită, pe administratorul public al Primăriei Sectorului 5 Constantin Cârlogea, pe arhitectul șef al Primăriei Sector 5, Mihai Bașca și pe directorul general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Florin Chioran.

