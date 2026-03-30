Variantele Guvernului în criza carburanților: TVA nu poate scădea. Acciza ar putea fi redusă în trepte

Guvernul discută astăzi o posibilă reducere a accizei la carburanți. Potrivit surselor Observator, TVA-ul nu poate fi redus, deoarece România ar încălca directiva UE. Executivul discută, în schimb, un sistem de accize "în trepte".

de Bianca Iacob

la 30.03.2026 , 15:17
Variantele Guvernului în criza carburanților: TVA nu poate scădea. Acciza ar putea fi redusă în trepte Benzinărie din Bucureşti - Inquam Photos /Octav Ganea

În ședința de coaliție, care a început la ora 13:30, se discută scenariul unui sistem de accize în trepte, propus de Ministerul Finanțelor, în contextul în care TVA-ul pentru carburanți nu ar putea fi redus, deoarece România ar încălca directiva UE şi ar intra în procedură de infringement. 

Concret, potrivit surselor Observator, mecanismul ține cont de creșterea prețului barilului de petrol și de cea a prețului la pompă. Trebuie să existe o creștere simultană de 5% pentru a se aplica fiecare prag. Dacă prețurile cresc, statul reduce acciza, iar dacă nu cresc, nu intervine.

Scenariul presupune o evaluare la 10 zile, pentru a se lua decizia dacă se intervine, au declarat surse politice pentru Observator. Scopul ar fi o temperare a creșterii de preţ. În final, am ajunge la o scădere de aproximativ 15-20 de bani din plafonarea adaosului, alți 10 bani din biocombustibil și încă câțiva bani din acciză.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, motorina premium a sărit și de 11 lei pe litru, iar un plin costă acum cu peste 100 de lei mai mult decât luna trecută. Amintim că săptămâna trecută, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, în perioada 1 aprilie 2026 - 30 iunie 2026, prin care se plafonează adaosul comercial la carburanți. Perioada de aplicare a măsurilor poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

carburanti reducere acciza guvern masuri pret motorina benzina
Înapoi la Homepage
Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital?
Observator » Ştiri externe » Variantele Guvernului în criza carburanților: TVA nu poate scădea. Acciza ar putea fi redusă în trepte
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.