Variantele Guvernului în criza carburanților: TVA nu poate scădea. Acciza ar putea fi redusă în trepte

Guvernul discută astăzi o posibilă reducere a accizei la carburanți. Potrivit surselor Observator, TVA-ul nu poate fi redus, deoarece România ar încălca directiva UE. Executivul discută, în schimb, un sistem de accize "în trepte".

În ședința de coaliție, care a început la ora 13:30, se discută scenariul unui sistem de accize în trepte, propus de Ministerul Finanțelor, în contextul în care TVA-ul pentru carburanți nu ar putea fi redus, deoarece România ar încălca directiva UE şi ar intra în procedură de infringement.

Concret, potrivit surselor Observator, mecanismul ține cont de creșterea prețului barilului de petrol și de cea a prețului la pompă. Trebuie să existe o creștere simultană de 5% pentru a se aplica fiecare prag. Dacă prețurile cresc, statul reduce acciza, iar dacă nu cresc, nu intervine.

Scenariul presupune o evaluare la 10 zile, pentru a se lua decizia dacă se intervine, au declarat surse politice pentru Observator. Scopul ar fi o temperare a creșterii de preţ. În final, am ajunge la o scădere de aproximativ 15-20 de bani din plafonarea adaosului, alți 10 bani din biocombustibil și încă câțiva bani din acciză.

Între timp, motorina premium a sărit și de 11 lei pe litru, iar un plin costă acum cu peste 100 de lei mai mult decât luna trecută. Amintim că săptămâna trecută, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, în perioada 1 aprilie 2026 - 30 iunie 2026, prin care se plafonează adaosul comercial la carburanți. Perioada de aplicare a măsurilor poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

