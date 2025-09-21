Venezuela antrenează civili pentru un posibil atac al SUA. Maduro cere dialog direct cu Washingtonul

Guvernul Venezuelei a anunţat că civilii sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene pe care Casa Albă a acuzat-o că transporta traficanţi de droguri.

Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat sâmbătă preşedintele Nicolas Maduro. El le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiţi şi, dacă este necesar, să pună mâna pe arme, scriu dpa şi Reuters.

"Poporul venezuelean spune imperiului: Opriţi ameninţările!", le-a spus Maduro fermierilor la o adunare.

El a susţinut că, în timp ce Statele Unite ameninţă Venezuela, ţara sud-americană este mai unită ca oricând în apărarea suveranităţii sale.

Articolul continuă după reclamă

Cu doar câteva zile în urmă, Venezuela a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean, pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite.

Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.

Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

SUA desfăşoară "operaţiuni antidrog" împotriva presupuşilor narcotraficanţi

Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni "narcoteroriste".

În plus, Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către această ţară.

Manduro respinge acuzaţiile lui Trump

Într-o scrisoare adresată lui Trump şi consultată de Reuters, Maduro a respins acuzaţiile că Venezuela ar avea un rol major în traficul de droguri, afirmând că doar 5% din drogurile produse în Columbia tranzitează teritoriul său, iar 70% dintre acestea ar fi neutralizate de autorităţile venezuelene.

”Domnule preşedinte, sper ca împreună să putem înfrânge neadevărurile care au pătat relaţia noastră, ce trebuie să fie una istorică şi paşnică”, a scris Maduro, invitând la ”o conversaţie directă şi sinceră” cu emisarul special Richard Grenell.

Scrisoarea, datată 6 septembrie, a venit la patru zile după atacul american asupra unei nave despre care Trump a afirmat că transporta membri ai grupării Tren de Aragua.

Incidentul a provocat moartea a 11 persoane, acuzaţie respinsă de Caracas, care a negat că victimele ar fi avut legături cu traficul de droguri.

În ciuda tensiunilor, zborurile săptămânale de deportare a migranţilor ilegali din SUA către Venezuela au continuat, iar Grenell a menţinut un canal de comunicare deschis cu regimul Maduro, inclusiv pentru eliberarea unor cetăţeni americani deţinuţi.

Conflicte la Washington pe fondul abordării relaţiei cu Venezuela

Administraţia Trump este divizată în privinţa Venezuelei: secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth conduc presiunea militară, în timp ce Grenell şi alţi oficiali încearcă calea diplomatică.

"Maduro face clar deschideri către Washington. Întrebarea pentru Casa Albă este cum poate obţine un rezultat favorabil, fără ca Maduro să fie perceput că se predă opoziţiei sau americanilor", a comentat Geoff Ramsey, expert la Atlantic Council.

În timp ce Trump a dublat recent recompensa pentru capturarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, analiştii avertizează că mobilizarea militară americană în Caraibe creşte riscul unor erori de calcul ce ar putea escalada conflictul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰