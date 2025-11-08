Prim-ministrul ungar Viktor Orban a glumit în timpul unei întâlniri bilaterale la Casa Albă că dorește să o angajeze pe secretara de presă Karoline Leavitt, după ce aceasta a lansat o critică improvizată la adresa presei pentru răspândirea de "știri false" legate de preocupările legate de accesibilitatea economică a americanilor.

Viktor Orban, impresionat de secretarul de presă de la Casa Albă: "Pot să o aduc pentru noi?" - Profimedia

"Karoline, prim-ministrul ar dori să lucrezi pentru el în Ungaria", a spus Trump vineri, după ce Orban a fost văzut aplecându-se spre Trump și întrebându-l: "Pot să o aduc pentru noi?"

Scena s-a desfășurat după ce Trump a chemat-o pe Leavitt în sala de la Casa Albă, unde Trump și Orban aveau o întâlnire bilaterală pentru a discuta despre energie și comerț cu Ungaria, conform Fox News.

Spre sfârșitul întâlnirii, reporterii l-au bombardat pe președinte cu întrebări despre închiderea economiei și preocupările legate de accesibilitate, un reporter spunând: "Ați spus aseară că nu doriți să vorbiți despre accesibilitate."

Trump a replicat: "Am vorbit despre asta. Când nu am vrut să vorbesc despre asta? Vorbesc despre asta tot timpul. Suntem mult mai buni decât Biden și toți ceilalți acum."

Trump a strigat-o pe Leavitt în timpul răspunsului său, aceasta sosind la întâlnire la scurt timp.

Leavitt a sosit la întâlnire și a lansat imediat o critică la adresa presei pentru relatarea economiei.

Trump a spus că presa a "refuzat" să relateze despre succesele economice pentru că reporterii fac "fake news", înainte ca Orban să intervină spunând că ar dori să-l angajeze pe Leavitt.

"Știi ce? Tocmai ai luat o decizie foarte bună", i-a spus Trump în glumă lui Orban după ce a spus că vrea să-l angajeze pe Leavitt. "Te rog, nu ne părăsi, Karoline!"

