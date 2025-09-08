Viktor Orban: "Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită. Țara va fi împărțită în trei"

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a vorbit, duminică, despre " divizarea " Ucrainei în trei. Acesta spune că " soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja ".

"Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja - Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni ar trebui să fie incluse", a spus premierul ungar, potrivit Magyar Nemzet, citat de Antena 3 CNN.

Potrivit lui Viktor Orban, Ucraina va fi divizată în trei părți: o zonă rusească, o zonă demilitarizată și o zonă vestică.

Orban a vorbit și despre situația Uniunii Europene, despre care a spus că a intrat în prezent "într-o stare de dezintegrare" și, dacă aceasta continuă, UE s-ar putea să nu mai existe peste şapte ani. "Acesta va fi ultimul buget al Uniunii dacă nu va exista o schimbare radicală", a spus el.

Prim-ministrul ungar a subliniat că soluția de ieșire este o reorganizare profundă a Uniunii. El a subliniat un model de "Europe circulară" în care statele membre s-ar putea conecta între ele la diferite niveluri.

Primul cerc, cel mai exterior, ar include acele țări care doresc să coopereze doar în două domenii: securitatea militară și securitatea energetică. Printre acestea se numără Turcia, Regatul Unit și chiar Ucraina.

Al doilea cerc ar fi piața comună. Această zonă ar include acele state care, pe lângă securitate, doresc să participe și la cooperarea economică, similară cu actuala piață internă a UE.

Al treilea cerc ar fi legat de moneda comună, adică de zona euro. În acest caz, o politică monetară comună ar fi însoțită de un buget comun, care ar oferi stabilitate statelor membre.

În al patrulea rând, el a menționat că cercul cel mai intim ar fi uniunea politică, unde nu doar cooperarea economică, ci și principiile și valorile politice comune ar fi obligatorii. Aceasta ar include reglementări comune legate de migrație, statul de drept sau problemele sociale și aplicabilitatea acestora.

Prim-ministrul a subliniat că doar o astfel de structură circulară și flexibilă poate asigura colaborarea țărilor europene la diferite niveluri de cooperare. Dacă Uniunea nu trece la această abordare, a spus prim-ministrul, "cel mult se poate pregăti un buget pentru încă șapte ani, iar apoi aceasta se va destrăma".

