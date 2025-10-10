Viktor Orban: Ungaria este interesată de succesul economiei României

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth și transmis din Cluj-Napoca, că Ungaria urmărește cu interes evoluția pozitivă a economiei românești, potrivit agenției de presă MTI, informează Agerpres.

Premierul Ungariei vede în România un partener economic-cheie și cere o colaborare mai solidă - Hepta

"Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri", a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.

Relațiile dintre cele două țări sunt "atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el.

"Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii", a continuat premierul ungar.

Orban a remarcat că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, "așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea".

Potrivit premierului ungar, România este angajată într-o luptă serioasă pentru a-și restabili echilibrul economic și financiar, "ceea ce reprezintă o provocare dureroasă și semnificativă".

Orban a remarcat că România este un partener comercial cheie pentru Ungaria.

"Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine", a apreciat el.

