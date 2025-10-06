Viktor Orban: Ungaria nu ar trebui să adere la zona euro. UE e în proces de "dezintegrare"

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro și să-și lege mai strâns soarta de Uniunea Europeană, pe care o consideră un bloc aflat în proces de dezintegrare. Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Bruxelles, după suspendarea fondurilor europene destinate Ungariei, scrie MEDIAFAX.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, sosește la un dineu găzduit de regele și regina Danemarcei, cu prilejul reuniunii Comunității Politice Europene (EPC), la Palatul Amalienborg din Copenhaga, Danemarca, la 1 octombrie 2025 - Getty Images

Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, deoarece Uniunea Europeană se "dezintegrează", iar Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de blocul comunitar, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban.

Ungaria, care depinde în mare parte de blocul comunitar format din 27 de state membre pentru comerț și care și-a modernizat economia cu miliarde de euro din fondurile UE de la aderarea sa în urmă cu două decenii, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru adoptarea monedei euro, potrivit Reuters.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu are o derogare legală de la aderarea la blocul monetar. Unii dintre vecinii săi din aripa estică a UE, inclusiv Polonia, Republica Cehă și România, rămân, de asemenea, în afara zonei euro, cel puțin pentru moment.

Orban: Adoptarea euro ar lega prea strâns Ungaria de UE

La putere din 2010, Orban a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria din cauza reformelor liderului naționalist în domeniul statului de drept.

Comentariile lui Orban au fost în contrast puternic cu agenda politică a rivalului său din opoziție, Peter Magyar, care se află în ascensiune și care face campanie pe baza promisiunii de a debloca fondurile UE suspendate și de a apropia una dintre economiile mai sărace ale UE de adoptarea euro.

Alegerile parlamentare vor avea loc în primăvara anului 2026. Data nu a fost încă stabilită.

Deși Orban a evitat să comenteze direct politica băncii centrale de când Mihaly Varga, fostul său ministru de finanțe, a preluat funcția în aprilie, el a declarat luni că rata dobânzii de referință a băncii, de 6,5%, cea mai mare din UE, era "mai mare decât ar putea fi".

