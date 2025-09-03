Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară de la Beijing alături de Xi, Putin şi Kim. Reacţia MAE

Foștii premieri şi lideri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au participat miercuri, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un și alți lideri asiatici, la parada militară de la Beijing, cea mai amplă demonstrație de forță etalată de China vreodată.

Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au participat la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025 - Profimedia

UPDATE: Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Ţoiu, după ce foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară de la Beijing.

Ministrul de Externe a adăugat că invitaţia ”indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României”.

”Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Ţoiu.

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară de la Beijing alături de Xi, Putin şi Kim Jong-un

Viorica Dăncilă (premier între 2018-2019) și Adrian Năstase (premier între 2000-2004) au fost incluși în fotografia de grup alături de șefii delegațiilor străine și de soțiile acestora, înaintea unei ceremonii grandioase dedicate comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

În feedul live al televiziunii chineze, Viorica Dăncilă apare în momentul în care este întâmpinată, la sosirea la paradă, de președintele chinez.

Fostul premier Adrian Năstase a confirmat ieri, pe blogul său, că se află la Beijing, alături de soţia sa, fiind invitat în calitate de fost demnitar. "Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi", a scris acesta.

El a precizat că a fost invitat la sediul Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, unde a avut "o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India".

Demonstraţie de forţă a Chinei

Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună, într-o imagine istorică, la o paradă uriaşă la Beijing, care a fost considerată o demonstraţie de forţă militară şi diplomatică din partea unei ţări despre care liderul său a spus că este "de neoprit", relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns sarcastic acuzând China, Rusia şi Coreea de Nord de "conspiraţie" împotriva Statelor Unite. Cei trei lideri, cu Xi în centru, au privit unul lângă altul, de la balconul Pieţei Tiananmen, parada gigant organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei.

