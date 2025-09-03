Antena Meniu Search
China și-a prezentat la paradă noua rachetă balistică intercontinentală DF-61

China şi-a prezentat cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală care poartă denumirea "DF-61". Numele este unul vechi, dar tehnologia de pe noua rachetă ţine pasul cu vremurile, susţin chinezii.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 08:10
DF-61 a putut fi văzută pentru prima dată pe reţelele de socializare cu câteva minute înainte de apariţia "oficială" la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Racheta balistică intercontinentală a fost transportată pe o platformă mobilă cu opt roţi şi i-a luat prin surprindere pe analiştii militari.

Denumirea, veche de aproape jumătate de secol

DF-61 "a defilat" alături de racheta balistică JL-1, care poate fi lansată din aer, şi alături de racheta balistică JL-3 care poate fi lansată de pe submarine. Xinhua, agenţia de presă de stat chineză, a notat că gruparea celor 3 rachete cu rază lungă de acţiune "a demonstrat pentru prima dată forța nucleară strategică a armatei chineze. Aceste rachete reprezintă un atu strategic pentru a proteja suvenaritatea naţională şi pentru a apăra demnitatea naţională".

Denumirea de "DF-61" a fost folosită pentru prima dată în anii 1970, atunci când China testa o rachetă cu combustibil lichid. Programul respectiv a fost închis, oficial, în 1978.

