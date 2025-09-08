Vladimir Putin cere oficial ieşirea Rusiei din Convenția pentru prevenirea torturii. Ce înseamnă asta

Vladimir Putin a cerut Dumei de Stat de la Moscova să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Adică, Rusia nu va mai face parte din Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, un tratat prin care statele semnatare se angajează să prevină şi să interzică tortura, tratamentele inumane sau degradante. Nu va mai exista obligaţia legală ca inspectorii internaţionali să aibă acces la închisori şi centre de detenţie din Rusia. Inspecţiile au fost deja blocate din 2022, dar prin denunţarea convenţiei Moscova elimină şi cadrul legal care le permitea.

Vladimir Putin depune flori la mormintele soldaților sovietici din Cimitirul Național Fort Richardson, în Anchorage, Alaska, pe 15 august 2025. - Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), să denunţe Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, relatează EFE.

Putin a depus un proiect de lege în acest sens care propune şi denunţarea celor două protocoale ataşate convenţiei europene adoptate în 1987, a anunţat luni camera inferioară a Parlamentului rus. La sfârşitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mişustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunţe respectivul document, pe care Rusia l-a ratificat în 1996, când a devenit stat membru al Consiliului Europei.

Rusia susţine că nu are sens să rămână semnatară a acestei convenţii, dat fiind că Moscova nu este reprezentată în comitetul antitortură din cadrul Consiliului Europei. Ţara a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia a invadat Ucraina.

Potrivit activiştilor, Rusia nu va mai fi obligată să permită inspectorilor internaţionali accesul la sistemul său penitenciar, inspecţii care, în realitate, au încetat să mai aibă loc din 2022. Armata rusă a fost acuzată de Ucraina şi de organizaţiile internaţionale că torturează prizonieri de război şi civili în teritoriile ocupate, o acuzaţie pe care Moscova a adus-o la rândul său la adresa Kievului.

De ani de zile, Rusia, care a fost acuzată în mod repetat că muşamalizează abuzurile şi tortura din închisorile sale, nu respectă deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului, notează EFE.

