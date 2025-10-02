Vladimir Putin: "Ţara noastră şi-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO"

Vladimir Putin a acuzat liderii europeni că " alimentează isteria " unui conflict cu Rusia și a respins acuzațiile privind un posibil atac asupra NATO. Președintele rus a amintit că Moscova și Uniunea Sovietică au încercat de două ori să adere la NATO, dar au fost respinse.

RUSIA, MOSCOVA – 1 octombrie 2025: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este surprins în biroul său de la Kremlin, în timpul unei videoconferințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei - Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat joi aliaţilor europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului în Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze "isteria" unui război cu Rusia, el asigurând că nu are nicio intenţie de a ataca o ţară membră a NATO şi a susţinut că Uniunea Sovietică şi apoi Rusia au cerut odinioară să se alăture acestor alianţe, dar au fost respinse, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

"Elitele europene continuă să alimenteze isteria" unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră. Conform liderilor europeni, "se pare că războiul cu Rusia este aproape la uşă. Ei repetă la nesfârşit acest nonsens, această mantră", a adăugat el.

Putin cere Europei "să doarmă liniştită"

Prima dată acest lucru s-a întâmplat "în 1954, pe vremea Uniunii Sovietice", iar a doua oară a fost "în timpul vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Moscova", însă "de fiecare dată am fost practic respinşi categoric", iar Clinton a afirmat atunci că ideea aderării Rusiei la NATO i se părea interesantă şi posibilă, dar s-a răzgândit peste noapte după ce s-a consultat cu aliaţii, a rememorat Putin.

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia era dispusă să colaboreze cu Occidentul în "chestiuni de securitate şi stabilitate globală. Dar colegii noştri occidentali s-au arătat reticenţi în a se elibera din ghearele stereotipurilor geopolitice şi istorice, din viziunea simplificată şi schematică asupra lumii".

Dacă Rusia e un tigru de hârtie, NATO ce este?

Înaintea discursului de la Valdai, Donald Trump declarase că Rusia este un "tigru de hârtie" și că Ucraina, sprijinită de Europa, poate recupera militar teritoriile pierdute, "poate chiar să meargă mai departe". Replica Moscovei a venit rapid: purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a subliniat că Rusia este asociată mai degrabă cu ursul, adăugând că "urși de hârtie nu există".

Ulterior, în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la Clubul Valdai, Vladimir Putin a adresat direct afirmația lui Trump, întrebând retoric: "Dacă Rusia e un tigru de hârtie, NATO ce este?".

