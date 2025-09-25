Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea "The Axios Show", într-o înregistrare video publicată joi, că este pregătit să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.

"Obiectivul meu este să termin războiul şi nu să continui să candidez la alt mandat", îi spune preşedintele ucrainean jurnalistului Barak Ravid.

El a adăugat că nu are "intenţia să conducă ţara pe timp de pace" şi că înţelege că "oamenii pot să vrea un lider cu un nou mandat".

Concret, preşedintele ucrainean, prezent la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, spune că vrea să organizeze alegeri după ce un "armistiţiu de mai multe luni" intră în vigoare.

El a declarat la New York că i-a spus omologului său american Donald Trump, în timpul unei întâlniri, marţi, că, în cazul unui armistiţiu, "putem folosi acest timp, iar eu pot să transmit un mesaj Parlamentului", scrie, la rândul său, ziarul The New York Times (NYT).

Alegerile au fost amânate sine die de la începutul războiului, un lucru pe care Donald Trump i l-a reproşat în mai multe rânduri.

În realitate, însă, Constituţia ucraineană împiedică organizarea de alegeri atât timp cât legea marţială, impusă din 2022, se află în vigoare.

În acelaşi interviu, Volodimir Zelenski îi sfîtuieşte pe omologul său rus Vladimir Putin şi pe oamenii săi să caute cel mai apropiat adăpost antiaerian de lângă Kremlin.

"Dacă nu opresc războiul, vor avea oricum nevoie de el", a declarat el.

Şeful statului ucrainean dezvăluie în acest interviu că Donald Trump i-a spus că va lua în considerare să furnizeze Kievului armament care să-l oblige pe Putin să se aşeze la masa negocierilor.

Situaţia securităţii, spune Volodimir Zelenski în interviul acordat Axios, reprezintă altă provocare, deoarece ar fi dificil să se organizeze aceste alegeri în teritorii controlate de către Rusia, care ocupă în prezent aproximativ 20% din suprafaţa Ucrainei.

