Vreme extremă în Europa. Cea mai grea situaţie este în Franţa, care a ajuns la al doilea cel mai ridicat grad de alertă. Cu maşina, cu trenul sau cu avionul, transportul e paralizat. Mii de zboruri au fost anulate de pe marile aeroporturi europene. Iar în Italia, torţa olimpică şi-a croit cu greu drum prin zăpadă spre Milano. În Scoţia, autorităţile locale sunt pe punctul de a cere sprijinul armatei pentru a ajuta oamenii.

A nins în neştire. Aproape 200 de zboruri au fost anulate de pe cele două aeroporturi pariziene. Oricum, oamenilor le-a fost imposibil să ajungă la timp la ora de îmbarcare – ambuteiaje uriaşe, care însumau peste 900 de km, au încercuit Parisul. Francezilor li s-a spus să îşi amâne călătoriile şi să lucreze de acasă.

450 de TIR-uri au rămas blocate într-o coloană interminabilă pe o autostradă din provincia Ille-et-Vilaine. Spre disperarea şoferilor, autorităţile i-au lăsat să îşi continue deplasarea după aproape 24 de ore de staţionare.

Şi Olanda e la mila ninsorilor. Aproape o mie de oameni au rămas blocaţi pe aeroportul Schipol. Peste 700 de zboruri au fost anulate. În tot haosul, angajaţii aeroportului au găsit motiv de bucurie: s-au jucat în zăpadă şi au rostogolit bulgări uriaşi chiar pe pistă.

Jumătatea nordică a Italiei este şi ea sub zăpadă. Reprize de viscol au răvăşit mai multe oraşe.

Sportivii care poartă flacăra olimpică au fost întâmpinaţi de o ninsoare puternică în regiunea Emilia Romagna şi şi-au croit cu greu drum prin zăpadă. În schimb, în partea sudică a plouat. La Roma, apa a inundat zeci de străzi şi autovehicule.

În Regat, Scoţia se confruntă cu cea mai severă vreme - sute de şcoli au rămas închise. Iar în unele sate, ceva mai izolate, oamenii aproape că nu au putut să iasă din case din cauza stratului gros de zăpadă. Consiliul local din Aberdeen a decretat starea de alertă şi este pe punctul de a solicita sprijinul armatei.

