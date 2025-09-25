Xi Jinping dezvăluie planul Chinei pentru emisii reduse până în 2035

După ce Donald Trump a susținut, cu o zi înainte, un discurs favorabil petrolului și combustibililor fosili, președintele Chinei, Xi Jinping, a afirmat miercuri că viitorul aparține energiilor regenerabile. Liderul de la Beijing a prezentat totodată primul obiectiv concret al Chinei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2035, informează AFP, potrivit News.ro.

Intervenind într-un mesaj video la un mini-summit special al ONU la New York, Xi Jinping s-a angajat ca China să-şi reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, faţă de nivelul maxim care ar putea fi atins în acest an, "depunând toate eforturile pentru a face mai bine". Până în prezent, China se angajase doar să atingă un nivel maxim înainte de 2030 şi să atingă neutralitatea carbonică în 2060.

Experţi: ținta Chinei e prea timidă, dar marchează o deschidere politică

Cifra este mult mai puţin ambiţioasă decât cele aproximativ 30% pe care experţii le consideră necesare pentru a încetini mai rapid încălzirea globală, dar declaraţia demonstrează ataşamentul Beijingului faţă de multilateralismul climatic.

"Această abordare pragmatică reflectă o lungă tradiţie de alegeri politice previzibile", a comentat pentru AFP Li Shuo, expert al Asia Society Policy Institute.

Uniunea Europeană este în întârziere cu propria sa foaie de parcurs, iar Statele Unite, al doilea poluator mondial, se vor retrage din Acordul de la Paris, care stă la baza întregii diplomaţii climatice actuale.

"Tranziţia verde şi cu emisii reduse de carbon este tendinţa epocii noastre", a susţinut preşedintele chinez, referindu-se la energia solară şi eoliană, potrivit unei traduceri oficiale. "Deşi o anumită ţară acţionează împotriva acesteia, comunitatea internaţională trebuie să menţină cursul".

Declaraţiile contrastează cu cele ale lui Donald Trump, care, cu o zi înainte, la ONU, a ridiculizat ştiinţa climatică, calificând-o drept "cea mai mare înşelătorie din istorie".

"Frecvenţa şi intensitatea uraganelor sunt reale, nu sunt o farsă, nu sunt o înşelătorie", a răspuns miercuri Philip Davis, prim-ministrul Bahamasului, ţară care este frecvent lovită de vânturi puternice.

Reacţiile experţilor şi ale ONG-urilor la noul obiectiv al Chinei se referă la faptul că acesta este "prea timid", potrivit lui Juan Manuel Santos, fost preşedinte columbian şi preşedinte al grupului "The Elders", care reuneşte mai multe personalităţi internaţionale.

Dar majoritatea, chiar şi printre activişti, spun că se aşteaptă ca China să continue să accelereze şi sunt încurajaţi de promovarea energiilor regenerabile de către preşedintele Xi.

"Speranţa este că decarbonizarea reală a economiei chineze va avansa probabil mai repede decât acest obiectiv pe hârtie", a comentat Yao Zhe, de la Greenpeace Asia.

Obiectivul trebuie privit "ca un prag minim, nu ca un plafon", comentează unul dintre cei mai buni experţi în emisii din China, Lauri Myllyvirta, de la centrul de reflecţie CREA. La ritmul actual de creştere a energiilor regenerabile, obiectivul pentru 2035 va fi depăşit cu mult, potrivit acestuia.

"Anunţul este un semnal clar că economia mondială a viitorului va funcţiona cu energii curate", a salutat şeful ONU Climat, Simon Stiell.

Summitul ONU a adus puține promisiuni, în pofida apelului lui Guterres

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a invitat la summit ţările dispuse să prezinte un nou angajament pentru 2035, cu mai puţin de două luni înainte de COP30 de la Belem, în Brazilia. Însă, în afară de China, au lipsit anunţurile care ar fi putut face diferenţa.

Noile foi de parcurs sunt indispensabile pentru a calcula traiectoria actuală a încălzirii globale.

Acestea sunt o obligaţie a Acordului de la Paris din 2015: ţările membre, adică aproape toate ţările de pe planetă, cu excepţia câtorva, printre care Iran, Libia, Yemen şi, în curând, Statele Unite, îşi stabilesc liber obiectivele, dar trebuie să le revizuiască în sens ascendent la fiecare cinci ani.

"Acordul de la Paris a făcut diferenţa", a susţinut Antonio Guterres. "În ultimii zece ani, prognozele privind creşterea temperaturilor globale au scăzut de la 4°C la mai puţin de 3°C, dacă foile de parcurs actuale sunt puse în aplicare în totalitate."

Clima actuală s-a încălzit deja cu aproximativ 1,4°C faţă de secolul al XIX-lea, iar obiectivul mondial este de 1,5°C.

Dintre cele aproximativ 120 de ţări invitate la summitul de miercuri, multe rămân mari producători sau consumatori de petrol şi cărbune.

Majoritatea foilor de parcurs sunt în întârziere, cea mai spectaculoasă fiind cea a Uniunii Europene.

"Vă asigur că Europa va menţine cursul ambiţios în materie de climă", a declarat preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care nu a putut prezenta decât intervalul neobligatoriu aprobat în extremis săptămâna trecută de cele 27 de state membre, şi anume o reducere a emisiilor cu 66,25 % până la 72,5 % până în 2035, faţă de 1990.

