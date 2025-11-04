China permite Nexperia să reia exportul de semiconductori, după discuțiile dintre Trump și Xi Jinping

Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să preia exporturile componentelor fabricate în China şi care sunt cruciale pentru lanţurile globale de aprovizionare, potrivit acordului convenit de preşedinţii american şi chinez, Donald Trump şi Xi Jinping, la întâlnirea pe care au avut-o săptămâna trecută în Coreea de Sud, a transmis luni preşedinţia SUA, scrie AFP, citat de Agerpres.

Într-o notă care detaliază acordul provizoriu convenit de cei doi preşedinţi, Casa Albă menţionează că guvernul de la Beijing va "lua măsurile necesare pentru a asigura reluarea exporturilor de la instalaţiile Nexperia din China".

China a interzis în octombrie exportul semiconductorilor fabricaţi de Nexperia, companie care este o filială a grupului chinez Wingtech Semiconductor, după ce Olanda a naţionalizat unitatea acestei companii de pe teritoriul său, invocând "deficienţe serioase administrative şi ale acţiunilor companiei" care "ar putea reprezenta un risc la adresa securităţii economice a Olandei şi a Europei".

Criză la cel mai mare producător auto din Europa în urma interdicţiilor impuse

Interdicţiile impuse de China asupra exporturilor de componente pentru semiconductori după acţiunea guvernului olandez au provocat deja o criză la Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa.

Ministerul chinez al Comerţului a anunţat sâmbătă că va acorda scutiri faţă de restricţiile la export companiilor care îndeplinesc anumite cerinţe, pentru a atenua criza globală în lanţurile de aprovizionare, în timp ce Comisia Europeană a confirmat că suspendarea de către China a controalelor la exportul de materiale strategice se aplică şi Uniunii Europene.

Nota publicată de Casa Albă include de asemenea angajamente din partea Beijingului de a opri "fluxul de precursori utilizaţi pentru fabricarea fentanilului", suspendarea restricţiilor asupra exporturilor de metale rare (pământuri rare) anunţate pe 9 octombrie şi emiterea de "licenţe generale valabile pentru exportul de galiu, germaniu, antimoniu şi grafit".

China suspendă restricţiile asupra exporturilor de metale rare

Separat de disputa privind semiconductorii, China înăsprise controlul asupra exporturilor de metale rare, decizie ce l-a iritat mai ales pe preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat China cu taxe vamale suplimentare. Metalele rare (pământurile rare) sunt esenţiale pentru tehnologiile avansate şi pentru industria militară, iar China domina piaţa internaţională a acestor resurse minerale.

În cele din urmă, la întâlnirea cu omologul său american, preşedintele chinez a acceptat să suspende un an aceste restricţii asupra exporturilor de metale rare, timp în care SUA şi China vor negocia un acord comercial, o temă de tensiune între cele două ţări după revenirea lui Trump la Casa Albă.

