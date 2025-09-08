Zbor Ryanair, deviat după ce un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în aer

Un zbor Ryanair din Anglia către Spania a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce, la bord, a izbucnit un conflict între pasageri când un bărbat a vrut să deschidă uşa de urgenţă în aer, scrie The Telegraph .

Zborul de la Bournemouth, Anglia, către Girona, Spania, a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul din Toulouse joi, după un scandal între pasageri. Martorii au declarat că conflictul a izbucnit după ce un bărbat, aparent beat, a început să strige că vrea să coboare şi a încercat să deschidă uşile de urgenţă în aer. Ceilalţi pasageri au încercat să-l imobilizeze, în timp ce acesta i-ar fi scuipat și lovit cu pumnii. În cele din urmă a fost imobilizat la podea, cu o centură legată în jurul gleznelor.

Într-o filmare video se vede cum individul, îmbrăcat cu un tricou alb și pantaloni scurți portocalii, încearcă să se împotrivească în timp ce 13 polițiști francezi îl escortau pe pista aeroportului din Toulouse, unde aeronava a aterizat de urgenţă.

"Întregul incident a fost extrem de traumatizant. Bărbatul a intrat la toaletă și, ulterior, a încercat să deschidă una dintre ușile de urgență. Apoi s-a dus să încerce cealaltă ușă, strigând Vreau să cobor. Atunci a izbucnit un scandal uriaş", a declarat un martor.

"Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute, abia trei persoane au reuşit să-l țină sub control. A fost groaznic, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau", a mai declarat un alt pasager.

Un purtător de cuvânt Ryanair a declarat că zborul de la Bournemouth către Girona din 4 septembrie a fost deviat la Toulouse după ce un pasager a devenit recalcitrant la bord. Echipajul a cerut ajutorul poliției, iar oamenii legii l-au imobilizat pe individ imediat după aterizarea de urgenţă.

