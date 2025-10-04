Zeci de atacuri israeliene în Gaza, în ciuda apelului lui Donald Trump de a înceta "imediat" ofensiva

Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit orașul Gaza sâmbătă noapte, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump către Israel de a opri imediat ofensiva. Apărarea civilă locală a raportat distrugerea a 20 de locuințe și o noapte de violențe intense, relatează MEDIAFAX.

Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie israeliene în orașul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta "imediat" bombardamentele în teritoriul palestinian.

Bassal, a cărui agenție este o forță de salvare care operează sub autoritatea mișcării islamiste Hamas, a adăugat că 20 de case au fost distruse în timpul bombardamentelor nocturne.

