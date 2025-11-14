Zelenski a publicat în premieră imagini cu rachetele Neptun cu rază lungă. Ce a lovit cu ele în Rusia

Ucraina a atacat, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, infrastructura petrolieră din Novorossiisk, principalul port de export al Rusiei de la Marea Neagră. Ulterior, în timpul zilei, președintele Zelenski a publicat imagini cu rachetele ucrainene Neptun cu rază lungă de acțiune, în timp ce sunt lansate în Rusia. Potrivit unei analize Reuters, deși atacurile ucrainene produc un impact asupra rafinăriilor rusești, Rusia reușește să-și asigure lanțurile de aprovizionare cu ajutorul rafinăriilor de rezervă, dar și prin reparații cu piese și componente furnizate de China.

Volodimir Zelenski a publicat vineri imagini care arată lansarea rachetelor ucrainene cu rază lungă de acțiune "Neptun", lovind ținte din interiorul Rusiei, cel mai probabil în noaptea de 13-14 noiembrie. Este prima dată când Kievul prezintă public această armă în acțiune, potrivit Kyiv Post. "Rachetele ucrainene Neptun. Facem mai mult", a scris Zelenski pe Telegram.

Președintele ucrainean a confirmat că forțele ucrainene au lovit ținte din Rusia, fără a oferit detalii. "Aceasta este reacția noastră perfect justificată la teroarea rusă continuă. Rachetele ucrainene oferă rezultate concrete și precise în fiecare lună", a declarat el, mulțumindu-le celor implicați în programul de rachete al Ucrainei, pentru extinderea preciziei și razei de acțiune.

Ce sunt rachetele Neptun

Rachetele Neptun sunt la origine rachete anti-navă produse de Ucraina. Kievul a prezentat recent o versiune modernizată a lor. Este pratic același sistem folosit pentru a scufunda nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, "Moskva", în aprilie 2022. Deși a fost inițial proiectată ca armă anti-navă, modernizările sugerează că a fost ulterior adaptată pentru lovituri terestre de tip sol-sol.

Potrivit publicației Militarnyi, noile rachete sunt mai lungi, ceea ce înseamnă extinderea razei de acțiune la 1.000 km și, probabil, creșterea capacității focoaselor, de la 150 kg la 350 kg. Aripile noii versiuni sunt mai mari pentru o rază extinsă sau o manevrabilitate mai bună în timpul zborului. În martie 2025, Zelenski anunța că versiunea îmbunătățită poate lovi ținte la o distanță de până la 1.000 km, față de raza de 300 km cât avea modelul original.

Atacurile asupra Novorossiisk

Cel mai probabil, rachetele Neptun au fost folosite pentru a lovi vineri portul rusesc Novorossiisk. Nu a fost prima dată. Portul a mai fost vizat și în mai tot cu aceste arme. În atacul de vineri, care a inclus și drone, au fost avariate mai multe instalații petroliere. "Novorossiisk a fost vizat de un atac masiv cu drone din partea regimului de la Kiev. A fost declarată stare de urgență", a transmis primarul orașului.

Un depozit și un doc al companiei Cernomortransnef, filială a Transneft, administratorul rețelei de conducte petroliere din Rusia, au suferit daune. Fragmente provenite de la dronele doborâte au provocat, de asemenea, pagube nespecificate terminalului de containere NUTEP, precum și unei instalații de depozitare de la terminalul petrolier Sheskharis.

Potrivit serviciilor regionale de urgență, în urma atacului au fost răniți trei membri ai echipajului unei nave comerciale și un locuitor din Novorossiisk, al cărui apartament a fost lovit de o dronă. Atacul a început puțin după miezul nopții, cu explozii puternice care au răsunat în oraș și în districtele învecinate, au transmis locuitori din zonă pe rețelele sociale. Date din satelit ale sistemului de monitorizare a incendiilor FIRMS al NASA au confirmat ulterior existența a numeroase focare de incendii în zonă.

Terminalul Sheskharis este considerat un nod critic în actuala infrastructură de export a Rusiei. Orice întrerupere a activității sale riscă să provoace blocaje în livrările de țiței către piețele globale, deoarece instalația gestionează fluxurile de petrol provenite din mai multe câmpuri și conducte care alimentează rețeaua din Marea Neagră.

Comunitatea de informații open-source CyberBoroshno a raportat că dronele au lovit și o poziție de rachete sol-aer S-300/400 aparținând Regimentului 1537 de apărare antiaeriană al Rusiei. Imaginile postate online arată o minge masivă de foc, urmată de o coloană impunătoare de flăcări care se ridică deasupra portului.

Pe fondul haosului provocat de atac în timpul nopții, zborurile de pe aeroporturile din apropiere, Krasnodar și Ghelendjik, au fost temporar suspendate. În cursul nopții trecute, apărarea antiaeriană rusă a doborât 216 drone ucrainene cu aripi fixe în zece regiuni ale țării și în peninsula Crimeea (anexată), a comunicat Ministerul Apărării rus pe contul său de Telegram.

Cel mai mare număr de drone doborâte s-a înregistrat în regiunea Krasnodar, unde se află portul Novorossiisk și unde au fost interceptate și distruse 66 de drone, conform ministerului rus. A doua regiune rusă cea mai afectată în cursul nopții a fost Saratov, unde au fost doborâte 45 de aparate fără pilot. În plus, 19 drone au fost doborâte deasupra Crimeei și 59 deasupra apelor Mării Negre, care înconjoară atât peninsula anexată de Moscova în 2014, cât și coasta regiunii Krasnodar.

Reuters: Rusia folosește capacitatea de rezervă a rafinăriilor

Principalul obiectiv al atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului Rusiei îl constituie infrastructura energetică. Ucraina a intensificat atacurile cu drone adânc în interiorul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinării, depozite și conducte petroliere, sursa principală de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina.

Cu toate astea, producția de petrol a Rusiei a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai ample atacuri cu drone lansate de Ucraina până în prezent. Iar rafinăriile au reuşit să evite o prăbuşire a producției de combustibil, folosind capacități de rezervă, arată o analiză Reuters.

De ce nu au fost afectate grav rafinăriile? Sursele, citate de Reurers, au explicat că rafinăriile funcționau sub capacitatea maximă înainte de atacuri, au reactivat unități de rezervă la instalații afectate și neafectate (unităţi de rafinare oprite) şi au efectuat reparații rapide pentru a reporni unitățile avariate. Capacitatea totală de rafinare a Rusiei este de aproximativ 6,6 milioane barili/zi, dar rar e folosită la maximum.

Rusia a reușit să mențină funcționarea rafinăriilor prin reparații rapide, dar costisitoare, folosind echipamente produse intern sau componente importate din China. Nu e clar însăcât timp poate continua astfel, dacă atacurile persistă.

Un impactul economic există, chiar dacă Kremlinul îl minimalizează. Zelenski a spus că atacuile au redus cu până la 20% aprovizionarea cu benzină în Rusia. Kremlinul a negat problemele. Putin a declarat că "piața carburanților e stabilă" și că "Rusia nu va ceda presiunii externe".

