Zelenski cere creşterea ritmului de producţie pentru drone şi rachete: "Nu folosim capacitatea maximă"

Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a transmis preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor.

El a adăugat că acest format funcţionează cel mai bine – "când toată lumea participă la aceeaşi conversaţie, când toţi cei implicaţi în pregătirea deciziilor importante care sunt de fapt afectaţi pot aduce informaţii reale pe masă şi nu pot minţi".

Zelenski a declarat că finanţarea ucraineană este direcţionată astfel încât fiecare companie capabilă să livreze rezultate de calitate să primească comenzi şi să le poată îndeplini integral. ”Partenerii ne ajută cu finanţarea, în special pentru drone. Acest lucru este important şi se observă. Sarcina Ministerului Apărării şi a tuturor instituţiilor implicate este să asigure că producătorii primesc cât mai multe comenzi pe care le pot îndeplini realist,” a spus el.

