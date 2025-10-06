Volodimir Zelenski critică dur Occidentul, pentru că "alege să tacă" în faţa atacurilor ruseşti. Declaraţiile liderului ucrainean vin după atacul masiv cu drone şi rachete asupra ţării, soldat cu şase morţi. În tot acest timp, Vladimir Putin ameninţă din nou Statele Unite să nu trimită rachete Tomahawk Kievului pentru că asta, spune preşedintele Rusiei, ar distruge relaţia Moscovei cu Washingtonul.

"Din păcate, nu a existat niciun răspuns demn şi puternic din partea lumii la tot ceea ce se întâmplă. Exact din acest motiv face Putin asta, pur şi simplu râde de Occident, de tăcerea lui şi de lipsa unor acţiuni ferme", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Declaraţia acidă a liderului de la Kiev vine după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, armata rusă a atacat Ucraina cu peste 50 de rachete şi sute de drone. Şase persoane au fost ucise, patru în regiunea vestică Lvov, una în Zaporijie şi alta în Herson. Alte 18 au fost rănite în urma bombardamentului. A fost, de altfel, cel mai mare atac asupra regiunii Lvov de la începutul războiului. Atacul a determinat Polonia să mobilizeze avioane pentru a-şi proteja spaţiul aerian.

Acum, peste noapte, a venit şi riposta Ucrainei. 40.000 de locuitori din Belgorod au rămas fără curent după ce armata de la Kiev a bombardat zona.

Putin continuă să ameninţe SUA

În paralel cu atacurile, Vladimir Putin continuă să ameninţe Statele Unite. Liderul rus afirmă că relaţiile Rusiei cu Washingtonul se vor termina, dacă Statele Unite vor trimite rachete Tomahawk Kievului.

"Această decizie (n.r.: de a trimite rachete Tomahawk la Kiev) va duce la distrugerea relaţiilor noastre (n.r.: dintre Rusia şi Statele Unite) sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii", a spus Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Washingtonul analizează totuşi cererea Kievului privind rachetele. Informaţia a fost adusă în discuţie şi de vicepreşedintele american JD Vance. Decizia finală însă, va fi luată de către Trump.

