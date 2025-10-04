Antena Meniu Search
Zelenski denunță un atac "sălbatic" la gara din Shostka, Sumî. Cel puţin 30 de civili răniţi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a condamnat sâmbătă atacul rus cu dronă asupra gării din Shostka, regiunea Sumî, calificându-l drept "terorism pe care lumea nu-l poate ignora". Până acum, se confirmă cel puțin 30 de victime, între care angajați ai Ukrzaliznytsia și pasageri, iar serviciile de urgență sunt active la fața locului pentru salvare și evaluare.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 15:27
Anunțuri oficiale ulterioare urmează să clarifice numărul total al victimelor și amploarea pagubelor provocate infrastructurii feroviare și zonelor adiacente.

