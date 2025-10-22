Zelenski face turul Europei. După Norvegia şi Suedia, preşedintele Ucrainei e aşteptat la Bruxelles şi Londra

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean.

Zelenski a sosit miercuri dimineața la Oslo pentru o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, a anunțat la rândul său guvernul norvegian. Cei doi s-au întâlnit în partea militară a aeroportului internațional din Oslo, Gardemoen, potrivit imaginilor difuzate de canalul public norvegian NRK. Norvegia nu a furnizat deocamdată detalii cu privire la discuții.

Forțele aeriene ucrainene au raportat 433 de atacuri ruse cu drone și rachete în timpul nopții de marți spre miercuri

"Norvegia este alături de Ucraina în aspirația sa la o pace durabilă și justă, așa cum merită poporul ucrainean", a declarat Store într-un comunicat. Această țară scandinavă se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în eforturile sale de a respinge invazia rusă. Oslo prevede să-i furnizeze Kievului un ajutor civil și militar în valoare de 275 de miliarde de coroane (peste 23 de miliarde de euro) în perioada 2023-2030.

"Sprijinul Norvegiei pentru Ucraina este solid și continuă. Este esențial să menținem un dialog strâns cu autoritățile ucrainene, pentru ca acest ajutor să răspundă nevoilor pe teren ale Ucrainei", a adăugat premierul norvegian. Potrivit responsabilului ucrainean citat de AFP fără a-i preciza numele, etapele scandinave de miercuri ale lui Zelenski vor fi consacrate unor discuții asupra întăririi mijloacelor de apărare ale Kievului în fața intensificării loviturilor ruse asupra infrastructurilor energetice ucrainene.

La Oslo, unde președintele ucrainean a sosit miercuri dimineața, va avea loc "o scurtă reuniune cu premierul (Jonas Gahr Strome), pentru a discuta despre energie", a subliniat responsabilul ucrainean. Miercuri, Norvegia a anunțat că 1,5 miliarde de coroane în plus vor fi alocate achiziției de gaz de către Ucraina, în condițiile în care Rusia și-a întețit loviturile contra instalațiilor energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.

În Suedia, Zelenski se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson în orașul Linkoping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme și submarine. "La finalul întrevederii lor, Kristersson și Zelenski vor susține o conferință de presă comună, pentru a face un anunț în domeniul exporturilor de apărare", a declarat guvernul suedez. "O Ucraină puternică și capabilă este o prioritate esențială pentru Suedia și noi vom continua să veghem ca Ucraina să poată riposta agresiunii Rusiei", a scris Kristersson pe rețeaua socială X.

Anul trecut, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă Gripen Ucrainei, ca răspuns la o cerere a unor țări partenere care doreau să dea prioritate avioanelor F-16 americane. Joi, Zelenski va participa la un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul căruia cele 27 de state membre speră să ajungă la un acord asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia la începutul lui 2022.

Pe rețeaua socială X, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat participarea președintelui ucrainean, declarându-se "încântat" să-l primească. "Angajamentul nostru este de neclintit. Linia noastră de conduită este clară. Vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei, întărind totodată Ucraina în drumul ei spre pace", a adăugat Costa.

După vizita de joi la Bruxelles, o reuniune "a coaliției voinței", ce reunește susținătorii Kievului, este prevăzută să aibă loc vineri la Londra. "Multe reuniuni" sunt programate cu diferiți lideri europeni, a spus responsabilul ucrainean citat de AFP, informează Agerpres. Cel puțin șase persoane au fost ucise într-un nou val de atacuri ruse ce au provocat întreruperi de curent pe întreg teritoriul Ucrainei și care au lovit miercuri inclusiv Kievul. Forțele aeriene ucrainene au raportat 433 de atacuri ruse cu drone și rachete în timpul nopții de marți spre miercuri. "O nouă noapte care demonstrează că Rusia nu resimte suficientă presiune pentru a pune capăt războiului" său, a comentat Zelenski, îndemnându-i pe europeni și SUA să adopte "sancțiuni severe".

