Discuţii strategice în Turcia! Volodimir Zelenski a fost primit ieri la Istanbul de preşedintele Erdogan, iar cei doi au decis de comun acord să coopereze mai mult în domeniul securităţii. Întâlnirea vine la o zi după ce liderul turc a vorbit cu preşedintele Vladimir Putin. Aceştia au discutat şi despre proiecte comune în domeniul gazelor. La scurt timp, Rusia a atacat oraşul Sumî. Cel puţin 7 persoane, printre care un copil, au fost rănite.

"Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate", a declarat Zelenski pe X.

O prezenţă semnificativă în domeniul securităţii a fost desfăşurată în jurul Palatului Dolmabahce, care găzduieşte biroul prezidenţial turc din Istanbul, a observat la faţa locului un jurnalist AFP.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Kievul a căutat să îşi valorifice expertiza în apărarea aeriană împotriva dronelor Shahed, proiectate de Iran, utilizate de Rusia şi vizate de monarhiile din Golf aflate sub controlul Teheranului.

Această întâlnire a avut loc a doua zi după o conversaţie telefonică între preşedintele turc şi omologul său rus, Vladimir Putin. Cei doi bărbaţi au cerut un armistiţiu în Orientul Mijlociu şi au discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, Moscova acuzând Kievul de atacuri asupra petrolierelor şi de vizarea infrastructurii de gaze care leagă Rusia de Turcia.

