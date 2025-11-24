Zelenski: Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat. Criminalii de război trebuie să răspundă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina se află într-un "moment critic" în contextul negocierilor de la Geneva cu americanii și al "presiunii politice" exercitate asupra Kievului.

Volodimir Zelenski a sugerat că se exercită presiuni politice asupra Ucrainei. "Ne aflăm acum într-un moment critic. Lucrăm foarte strâns cu SUA, cu partenerii europeni și cu mulți alții pentru a defini acei pași care ne pot permite să încheiem războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Există mult zgomot în mass-media, multă presiune politică. Vom continua să lucrăm cu partenerii noștri, în primul rând cu SUA, căutând compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească. Și vom continua să explicăm cât de periculos este să pretinzi că agresiunea poate fi ignorată, ca și cum totul s-ar fi rezolvat de la sine", a spus Zelenski, într-un mesaj transmis prin videoconferință forumului parlamentar al Platformei pentru Crimeea, a cărei a patra ediție se desfășoară luni în Suedia.

Zelenski: Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat

Potrivit lui Zelenski, principalul obstacol pentru a se ajunge la acordul de pace cu Rusia promovat de SUA este faptul că liderul rus, Vladimir Putin, dorește ca atât Kievul, cât și comunitatea internațională să recunoască teritoriile cucerite de armata sa în Ucraina ca parte a Federației Ruse.

"Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat", a declarat Zelenski, adăugând că această cerere a Rusiei este "principala problemă în calea progresului către pace". "Și vrea asta nu doar din partea Ucrainei, ci din partea lumii întregi", a spus președintele ucrainean

Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina, iar o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este crucială, a spus el. "În acest moment, ne aflăm într-o situație critică și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală", a subliniat Volodimir Zelenski.

Ucraina și SUA au conturat duminică, în Elveția, un nou acord-cadru revizuit pe baza documentului inițial prezentat de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului. "Am reușit să menținem pe masa negocierilor puncte extrem de sensibile, printre care eliberarea tuturor prizonierilor de război ucraineni în baza formulei "toți pentru toți" și a civililor", a declarat Zelenski în discursul său.

Președintele ucrainean a precizat, de asemenea, că returnarea tuturor copiilor ucraineni din teritoriile ocupate "răpiți" de Rusia figurează, de asemenea, în versiunea revizuită a acordului-cadru convenit de ucraineni și americani în Elveția, care urmează să fie prezentat acum Kremlinului. Zelenski a mai spus că administrația sa continuă să colaboreze cu SUA și alți parteneri pentru a găsi compromisuri care să "consolideze, nu să slăbească" Ucraina. "Vom continua să explicăm cât de periculos este să pretindem că o agresiune (militară) este ceva ce poate fi trecut cu vederea", a subliniat el.

Zelenski: Criminalii de război trebuie să răspundă pentru faptele lor în fața justiției

Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că criminalii de război trebuie să răspundă pentru faptele lor în fața justiției. Acordul-cadru inițial, prezentat de SUA Kievului și, potrivit mai multor surse media, redactat de americani și ruși, prevedea o amnistie completă pentru toți actorii implicați în război de ambele părți, potrivit EFE.

Președintele SUA, Donald Trump, a menținut presiunea asupra Ucrainei pentru a-i accepta planul în 28 de puncte pe care l-a transmis Kievului săptămâna trecută. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegația americană la discuțiile de duminică de la Geneva cu privire la acest plan, a sugerat că termenul limită pentru ajungerea la un acord până joi ar putea să nu fie bătut în cuie, notează Reuters.

Zelenski s-ar putea deplasa în SUA chiar în această săptămână pentru a discuta cele mai sensibile aspecte ale planului cu Trump, potrivit unor surse familiarizate cu dosarul.

Propunerea inițială în 28 de puncte prezentată de SUA solicita Ucrainei să cedeze teritorii mai multe decât cele ocupate de armata rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO, cereri ale Rusiei pe care ucrainenii le-au respins de mult timp. Președintele Radei Supreme (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk, a declarat că Ucraina își menține poziția fermă, insistând că aderarea la UE și NATO trebuie să fie elemente ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina și ale oricărui plan de pace.

Planul inițial a fost o surpriză chiar și pentru unii oficiali americani. Două surse au declarat sâmbătă pentru Reuters că acesta ar fi fost elaborat în cadrul unei reuniuni în octombrie, la Miami, la care au participat trimisul special american Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui Vladimir Putin, aflat sub sancțiuni internaționale.

Aliații europeni au declarat că nu au fost implicați în elaborarea planului inițial și au prezentat o contrapropunere care ar atenua unele dintre concesiile teritoriale propuse și ar include o garanție de securitate din partea NATO și în special a SUA pentru Ucraina, în cazul în care aceasta ar fi atacată. Unii lideri ai UE se vor întâlni pentru a discuta despre Ucraina în marja summitului UE-Uniunea Africană de la Luanda (Angola), luni, alții urmând să participe prin videoconferință.

