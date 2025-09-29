Antena Meniu Search
Zelenski: Rusia folosește petroliere pentru a lansa drone în Marea Baltică

La Forumul de Securitate de la Varșovia, Volodimir Zelenski a cerut blocarea accesului Rusiei în Marea Baltică, acuzând Moscova că lansează drone din petroliere pentru a încălca spațiul aerian NATO, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 15:53
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat, la Forumul de Securitate de la Varșovia, ca Rusia să fie împiedicată să folosească Marea Baltică, acuzând Moscova că lansează drone din petroliere pentru a încălca spațiul aerian al țărilor NATO, potrivit Kyiv Independent, citat de Mediafax.

Rusia ar folosi petroliere din Marea Baltică pentru a lansa drone care pătrund în spațiul aerian al statelor membre NATO și, prin urmare, ar trebui exclusă din această mare, a declarat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Acuzații privind folosirea petrolierelelor

"Există tot mai multe dovezi că Rusia ar fi folosit petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone. Drone care au provocat perturbări majore în nordul Europei.

Dacă un petrolier rusesc este folosit pentru a lansa drone, nu are ce căuta în Marea Baltică", a afirmat Zelenski.

El a declarat că aceste acțiuni reprezintă "activitate militară de facto împotriva țărilor europene", iar Europa "are dreptul să închidă strâmtorile și rutele maritime pentru a se proteja".

Tensiunile dintre Rusia şi NATO

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și NATO, după mai multe incidente recente: în septembrie, drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, iar altele au pătruns în spațiul aerian al României.

La doar câteva zile, trei avioane de vânătoare MiG-31 ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, fiind interceptate de avioane NATO.

"Toate acestea reprezintă riscuri și o încălcare clară a spațiului aerian, a granițelor și a dreptului internațional. Răspunsul trebuie să fie unitar, nu doar în Europa, ci și din partea Statelor Unite", a adăugat președintele ucrainean.

Redactia Observator
volodimir zelenski varsovia rusia drone
