Zelenski: Ucraina discută cu Polonia și România doborârea dronelor deasupra regiunilor vestice

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina poartă discuții cu Polonia și România pentru a coordona acțiuni comune de apărare antiaeriană, care să vizeze inclusiv interceptarea dronelor rusești deasupra vestului Ucrainei, relatează publicaţia interfax.com.ua .

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că doborârea dronelor care amenință spațiul aerian ucrainean și al țărilor vecine trebuie să fie rezultatul unor decizii comune, nu acțiuni izolate. Liderul de la Kiev propune o colaborare mai strânsă între sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei și ale statelor NATO, în special Polonia și România.

Zelenski a făcut aceste declarații vineri, în cadrul unei conferințe de presă cu jurnaliștii, în contextul intensificării atacurilor aeriene asupra Ucrainei. Potrivit președintelui, în condițiile în care dronele inamice pot amenința simultan Ucraina și teritoriul Poloniei, este logic și corect ca apărarea antiaeriană să acționeze integrat.

„Avem sisteme de apărare antiaeriană – acestea trebuie să doboare tot ce vine spre noi și spre Polonia. Este firesc să avem decizii comune, să nu așteptăm ca drona să cadă peste capetele ucrainenilor doar ca să nu ajungă în Polonia”, a declarat Volodimir Zelenski.

Colaborare regională pentru securitatea aeriană

În plus, Zelenski a propus un model de cooperare regională, în care Polonia ar putea interveni cu avioane pentru a doborî dronele ce amenință nu doar teritoriul său, ci și regiunile din vestul Ucrainei. Modelul ar putea fi extins și la alte țări vecine, precum România.

"Și Polonia poate doborî, cu avioanele, tot ce zboară spre ea și spre noi. Se poate acționa pe regiuni din vestul Ucrainei, acolo unde Polonia are capacitatea. Sau putem vorbi și de România. De la ceilalți nu ne așteptăm la acțiuni", a adăugat președintele ucrainean.

Declarațiile lui Zelenski vin pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra aliaților occidentali de a sprijini Ucraina nu doar militar, ci și printr-o integrare operațională mai profundă în ceea ce privește apărarea antiaeriană.

