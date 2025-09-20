Vladimir Putin provoacă din nou! NATO este în alertă după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei timp de 12 minute. În replică, Estonia a cerut activarea articolului 4 al alianţei, care prevede consultări cu aliaţii. Este a treia incursiune rusească în spaţiul aerian NATO în doar două săptămâni, după episoadele din ​​Polonia şi România. La scurt timp, alte două aeronave ruseşti de vânătoare au zburat la joasă altitudine deasupra unei platforme petroliere poloneze din Marea Baltică.

Avioanele ruseşti de atac MiG-31 au survolat timp de 12 minute spaţiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei. NATO a ridicat de la sol două aeronave F-35 italiene.

"Este clar că Rusia testează cât de departe poate merge. Nu trebuie să arătăm nicio slăbiciune, pentru că slăbiciunea invită Rusia să facă mai mult. Răspunsul nostru este să exercităm mai multă presiune, astfel încât Rusia să dorească pacea şi să vină la masa negocierilor pentru a discuta" a declarat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Guvernul estonian a cerut activarea Articolului 4 al NATO

Articolul continuă după reclamă

În replică, guvernul estonian a cerut activarea Articolului 4 al NATO. Acesta prevede că părţile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este ameninţată integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea. Ministerul rus al Apărării a declarat că avioanele sale nu au intrat niciodată în spaţiul aerian al Estoniei.

"Va trebui să analizez situaţia. O să primesc o informare în scurt timp, aşa că vă voi spune mai multe diseară sau mâine (n.r - astăzi). Care e opinia dumneavoastră? Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o problemă mare" a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Articolul 4 a fost activat de 8 ori pânâ acum. Ultima dată chiar în urmă cu zece zile. Decizia a fost luată de Polonia, după ce zeci de drone militare ruseşti au intrat pe teritoriul ţării. La scurt timp, un episod similar a avut loc şi în România. Un aparat de zbor fără pilot a intrat în spaţiul nostru aerian şi a staţionat timp de aproape o oră.

România a condamnat ferm incursiunea de vineri

România a fost printre primele ţări care a condamnat incursiunea de ieri.

"Se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze situaţia pentru a evita acest cost, prin orice mijloace posibile" a scris ministrul de Externe Oana Ţoiu pe platforma X .

"Europa este alături de Estonia. Vom răspunde fiecărei provocări cu hotărâre. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni" a spus Ursula Von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Potrivit Financial Times, Comisia ia în calcul să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile europene pentru Ungaria. La schimb, Viktor Orban trebuie să aprobe sancţiuni pentru Rusia.

Trump, Dezamăgit de Putin, discută cu liderul chinez Xi Jinping

Incursiunile nu fac nimic altceva decât să scadă şi mai mult speranţele de pace din Ucraina. Donald Trump a repetat că e dezamăgit de Vladimir Putin. Despre războiul din Ucraina, liderul american a vorbit la telefon aseară şi cu liderul chinez Xi Jinping.

"Am vorbit aproximativ două ore. Am discutat despre Rusia, Ucraina, evident, şi despre Gaza. Am discutat multe subiecte. A fost un apel lung" a mai spus Donald Trump.

Câteva ore mai târziu după incidentul din Estonia, Polonia a raportat că alte avioane ruseşti au încălcat o zonă de siguranţă din jurul unei platforme de exploatare poloneze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰