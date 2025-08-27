Mii de turiști din toate colțurile lumii au ajuns în orașul spaniol Buñol pentru a lua parte la Tomatina 2025, celebra bătălie cu roșii care transformă în fiecare an străzile localității într-un râu roșu de energie și bună dispoziție.

20.000 de oameni au participat la festivalul Tomatina 2025 - Profimedia

Micuțul oraș Bunol din Spania s-a îmbrăcat în roșu pentru a celebra cea de‑a 78‑a ediție a Tomatina, supranumită "Tomaterapia" în 2025: o explozie de energie, solidaritate și bucurie, după inundațiile devastatoare din regiune.

Ultima miercuri din august a adus din nou spectacol și adrenalină în micuțul oraș Bunol, aflat la doar 40 de kilometri de Valencia. Tomatina 2025 a adunat aproximativ 20.000 de participanți care, timp de o oră, au aruncat unii în alții cu zeci de mii de kilograme de roșii special cultivate pentru acest eveniment.

La prânz fix, tunul de start a dat semnalul, iar străzile s-au transformat într-o mare roșie. Roșiile au zburat în toate direcțiile, iar participanții, acoperiți din cap până în picioare cu pastă de tomate, au trăit una dintre cele mai amuzante și nonconformiste tradiții spaniole.

Articolul continuă după reclamă

Tomatina 2025, prilej de bucurie pe străzile din Bunol, Spania

Deși bătălia durează doar 60 de minute, pregătirile pentru acest festival sunt impresionante. Camioanele pline cu roșii intră pe străzile orașului, iar voluntarii le descarcă pentru a asigura muniția participanților. După încheierea luptei, un nou tun anunță finalul, iar localnicii și pompierii se mobilizează pentru a spăla străzile. Curios este faptul că sucul de roșii, datorită acidității, lasă pavajul mai curat decât înainte.

Tomatina a luat naștere în 1945, dintr-o simplă bătaie între localnici, și s-a transformat treptat într-un fenomen internațional. Astăzi, este una dintre cele mai cunoscute tradiții ale Spaniei și atrage turiști din toate colțurile lumii, de la americani și europeni până la vizitatori din Asia.

Ediția din 2025 a fost botezată de mulți participanți drept "Tomaterapia", pentru că, dincolo de distracția aparent haotică, evenimentul este perceput ca o formă de eliberare și solidaritate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰