Statele vizate de tarifele americane: "Aceste ameninţări subminează relaţiile transatlantice"

Emisarii UE au fost convocați astăzi la discuții de urgență la Bruxelles, în contextul în care Marea Britanie și aliații UE se confruntă cu o nouă rundă de tarife vamale impuse de Donald Trump - de data aceasta din cauza Groenlandei. Acțiunea președintelui a fost calificată drept "inacceptabilă", în timp ce opoziția se manifestă și pe plan intern. Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA

O declarație comună a celor opt țări vizate de amenințarea tarifară a lui Donald Trump, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Marea Britanie, afirmă că amenințările de la Washington "subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă".

Grupul declară că va "continua să fie uniți și coordonați în răspunsul nostru” și se angajează „să ne susțină suveranitatea".

"Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul Groenlandei. Bazându-ne pe procesul început săptămâna trecută, suntem pregătiți să ne angajăm într-un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale pe care le susținem cu fermitate", se arată în documentul citat de Sky News.

Declarația adaugă că un recent exercițiu danez precoordonat, desfășurat în Groenlanda, "nu reprezintă nicio amenințare pentru nimeni".

