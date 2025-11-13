Spectacol impresionant pe cerul României. Aurora Boreală a colorat noaptea în nuanțe de roșu și violet, spre uimirea localnicilor din Bihor. Specialiștii spun că jocul luminilor ar putea fi vizibil și în următoarele seri, dacă cerul rămâne senin.

Localnicii din judeţul Bihor au fost martorii unui moment special. Aurora Boreală a fost vizibilă cu ochiul liber şi la noi în ţară, unde cerul s-a aprins în tonuri de roșu și violet.

Motivul acestui spectacol natural este o puternică erupție solară, care este încă în plină desfășurare.

Aurora polară se formează în urma coliziunii moleculelor gazoase de pe Pământ cu particule încărcate magnetic provenite din vânturile solare.

Articolul continuă după reclamă

Specialiștii spun că magia ar putea continua și în serile următoare, unde cei curioşi vor mai avea şanse să vadă dansul luminilor, dacă cerul este senin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰