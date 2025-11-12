"Cârnații din topor din Vâlcea" au fost adăugaţi pe lista produselor cu indicație geografică protejată. Este al 15-lea produs românesc recunoscut de Uniunea Europeană. Preparatul se face din carne de porc mărunţită cu toporul, apoi afumată cu lemn de fag şi asezonată cu sare de la Ocnele Mari.

"Cârnații din topor din Vâlcea" sunt pregătiţi tradițional, după o reţetă veche de o sută de ani, doar din ingrediente locale din judeţ şi folosind tehnici aparte.

Le tai în bucăţi, de exemplu de un centimetru, li se dă sare 1,7% şi se lasă 10-12 zile.

Cârnaţii, preparaţi după o reţetă de 100 de ani

Preparaţi din carne de porc mărunţită manual, cu toporul, aşa cum se făcea şi odinioară, cârnaţii vâlceni au un gust şi o textură unice.

"Are şi o componentă tehnică, pentru că toporul în sine şi presează şi sfărămă, nu doar taie şi atunci proteina spartă eliberează enzima care este hidrosulubilă şi grăbeşte procesul de maturare şi frăgezime", a declarat Aurel Simion, patronul firmei.

"Carnea se asezonează cu sare de la Ocnele Mari, usturoi românesc curăţat manual, piper măcinat proaspăt şi cimbru. Şi totul se afumă cu lemn de fag. Lemnul de fag dă acea nuanţă de gălbui. Facem întâi afumare rece de circa 2 ore şi apoi afumare caldă de 75-80 de grade, la aproximativ 6 ore.", a adăugat Aurel Simion.

Recunoscuţi acum în Europa, "Cârnații din topor din Vâlcea" sunt în topul vânzărilor pe plan local, unde 400 de grame costă 37 de lei.

"Noi mâncăm zilnic şi ne plac foarte mult. Condimentele, munca noastră, dragostea pe care o avem pentru munca pe care o efectuăm îi face speciali", au spus producătorii cârnaţilor.

România mai are 14 produse recunoscute de UE

Pe lângă "Cârnații din topor din Vâlcea", România mai are 14 alte produse recunoscute la nivel european, printre care magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, cârnații de Pleșcoi sau plăcinta dobrogeană.

În plus, alte cinci produse româneşti se află în etapa de verificare pentru a ajunge pe această listă.

Cu toate acestea, România este departe de alte ţări europene, cum ar fi Italia, Franţa, Spania sau Grecia, care au deja sute de produse tradiţionale recunoscute la nivel european.

