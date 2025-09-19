Castel "bântuit" scos la vânzare în Scoţia, după 300 de ani. Cu cât se vinde

Un castel din Scoţia, despre care se zvoneşte că ar fi bântuit, a fost scos recent la vânzare. Noii proprietari se vor putea bucura de o panoramă impresionantă într-o zonă turistică importantă, dar vor avea şi şansa de a întâlni fantomele care ar bântui castelul abandonat de peste 300 de ani, scrie The Mirror.

Castelul Dunskey, o ruină istorică amplasată pe o stâncă din Scoția, a fost scos la vânzare. Deși părăsit de peste 300 de ani, locul atrage turiști nu doar prin frumusețea sa, ci și prin legendele cu fantome. Ruinele, care datează din perioada Castelului Adair, distrus în jurul anului 1500, se află pe un teren de 8 acri și sunt accesibile printr-o potecă de coastă, scrie The Mirror.

Castelul este un punct de atracție turistică important, cu o panoramă impresionantă care, în zilele senine, se întinde până în Irlanda de Nord, aflată la peste 30 de kilometri distanță. Deși este în ruină din jurul anului 1700, zidurile groase de 1.5 metri, turnul de 30 de metri înălțime și pivnițele boltite sunt încă vizibile.

Castelul este situat pe traseul de coastă dintre Portpatrick și Morroch, într-un loc izolat care îi amplifică farmecul și misterul. Ruinele au fost construite pentru familia Adair, aceeași care a deținut și Castelul St John din Stranraer.

Legendele din jurul Castelului Dunskey

Potrivit unor legende, un menestrel ar fi fost închis într-un tunel secret de sub castel, de unde a putut vedea lumea de afară, dar nu a reușit să evadeze. Se spune că, în nopțile cu furtună, sunetul cimpoiului său răsună deasupra valurilor.

O altă poveste populară vorbește despre o apariție cunoscută sub numele de "Brownie", o creatură mitică, asemănătoare unui om păros, care ar bântui castelul. Pe rețelele sociale circulă relatări despre "sunete inexplicabile" care se aud în zonă.

Cât va plăti viitorul proprietar pentru castel

Castelul Dunskey a fost pus recent la vânzare, iar prețul de pornire este de 100.000 de lire sterline, adică undeva la 114.683 de euro.

Chiar dacă este o ruină, locația și istoria sa îl fac un obiectiv cu potențial turistic și cultural semnificativ.

